Plony w Europie bliskie lub powyżej średniej pięcioletniej wg. sierpniowego raportu MARS

W sierpniowym raporcie MARS publikowanym przez Komisję Europejską zrewidowano w niektórych przypadkach w dół oczekiwania odnośnie plonowania podstawowych roślin w Europie, jednakże w wielu przypadkach pomimo niekorzystnego przebiegu pogody są one blisko średniej pięcioletniej lub nawet ją przekraczają.

Francja

We Francji dzięki opadom skorzystały uprawy jare, zwłaszcza północne części kraju doświadczyły obfitości opadów. Zakończyły się tam już zbiory jęczmienia ozimego ( druga połowa lipca), a raporty terenowe wskazują na ogólnie ponadprzeciętny poziom plonów i dobrą jakość (średnio 6.98 t/ha), z wyjątkiem południa.

Słabsze były plony w jęczmieniu jarym (5,88 t/ha), ale wynik i tak jest powyżej średniej pięcioletniej na poziomie 5,83 t/ha.

Cały czas trwają zbiory pszenicy (średnia na poziomie 7,35 t/ha czyli powyżej średniej z 5 lat wynoszącej 7,12).

Niemcy

Tutaj częste deszcze opóźniały zbiory ozimin, będąc jednocześnie korzystnymi dla upraw jarych.

Podczas gdy większość zbiorów jęczmienia ozimego ( 7,18 t/ha, wyżej od średniej pięcioletniej na poziomie 6,96 t/ha) została zakończona przed około 20 lipca to w innych uprawach zbiory trwają. Oczekiwane zbiory pszenicy wynoszą 7,42 t/ha i są wyższe od średniej pięcioletniej na poziomie 7,35 t/ha.

Skorzystały buraki cukrowe i słonecznik, których plony zostały nieznacznie zrewidowane w górę – 74,6 t/ha dla buraków i 1,92 t/ha dla słonecznika.

Rumunia

W przypadku Rumunii sierpniowy raport pokazuje na słabsze perspektywy zbiorów kukurydzy ziarnowej i słonecznika, odpowiednio 4,64 t/ha i 2,18 t/ha dla słonecznika. Obydwa wyniki są znacznie poniżej średniej z 5 ostatnich lat.

Jednakże już prognozy plonów zbóż ozimych są powyżej średniej z 5 lat, i korekty względem lipca są minimalne. Plony pszenicy są szacowane na 4,73 t/ha a jęczmienia na 4,44 t/ha.

Włochy

Tutaj duże straty zostały spowodowane przez gradobicia, na czym ucierpiały zwłaszcza uprawy jare. Dodatkowo pogoda we Włoszech charakteryzowała się długotrwałą falą upałów, od 5 do 25 lipca.

Z tego powodu oczekiwania co do plonów, w porównaniu do lipcowego raportu, rewidowane w dół są prognozy dotyczące zbiorów. Pszenica ma plonować na poziomie 3,86 t/ha, jęczmień 4,22 t/ha a kukurydza 10 t/ha. Niemniej jednak wartości te są powyżej średniej z ostatnich 5 lat.

Bułgaria

Także w tym kraju warunki pogodowe nie były korzystne dla upraw jarych. I w tym przypadku, zwłaszcza w kukurydzy prognozy zostały ostro zrewidowane w dół (szacowany plon na poziomie 5,91 t/ha).

Jednakże zbiory zbóż ozimych przebiegają pomyślnie i są bliskie ukończenia. Oczekiwania dotyczące plonów zbóż ozimych są powyżej ubiegłorocznych wyników i zbliżony do historycznego trendu. Pszenica szacowana jest na 5,47 t/ha a jęczmień na 5,42 t/ha.

Estonia, Łotwa, Litwa, Finlandia

W tych krajach zbiór zbóż ozimych rozpoczął się w warunkach chłodnych i wilgotnych. Jęczmień jary osiągnął dojrzałość do zbioru zgodnie z terminem, a pszenica ozima i rzepak osiągnęły termin dojrzałości nieco przed normalnymi terminami. Niestety ze względu na suchą i ciepłą wiosnę, która zmniejszyła potencjał plonowania zbóż ozimych, a prawdopodobnie także zbóż jarych prognozy zbiorów są poniżej średniej z 5 lat.

Wielka Brytania

W przypadku UK warunki pogodowe charakteryzowały się ponadprzeciętnymi opadami i temperaturami poniżej średniej. Deszcz padała prawie codziennie przez duża część lipca i sierpnia, najbardziej wyraźnie na północy.

Chociaż opady deszczu miały pozytywny wpływ na nalewanie się ziarna to temperatury i poziomy promieniowania poniżej średniej wydłużyły czas potrzebny do dojrzewania zbóż.

Obecnie trwają zbiory jęczmienia ozimego i szacuje się, że są ukończone w 60 %. Niemniej jednak MARS szacuje, że w przypadku UK plony i tak będą powyżej średniej pięcioletniej i wyniosą 8,45 t/ha dla pszenicy i 6,41 t/ha dla jęczmienia.

Ukraina

Ze względu na obfite i regularne opady deszczu, szczególnie we wschodnich i północnych regionach kraju bardzo mocno skorzystała kukurydza ziarnowa. Prognozy jej zbiorów zostały podniesione do 7,25 t/ha, czyli powyżej średniej pięcioletniej.

Pomimo regularnych opadów deszczu, zbiory pszenicy ozimej postępują dobrze, a prognozy plonów na poziomie 4,58 t/ha są wyższe od średniej z 5 lat.

Europejska część Rosji

Korzystne warunki pogodowe wystąpiły dla kształtowania się plonów kukurydzy, jednakże częste i obfite opady deszczu utrudniały zbiory pszenicy ozimej do końca lipca. Warunki od początku sierpnia pozwoliły na zbiory, ale są one znacznie opóźnione.

Jednakże oczekiwania co do plonów pszenicy ozimej pozostają dobre (3,06 t/ha) i powyżej średniej z 5 lat, ale spadek jakości zbóż jest prawdopodobny ze względu na mokre warunki w lipcu.

Ogólnie przewidywania plonowania zbóż jarych i kukurydzy na ziarno przekracza 5-letnią średnią.

Białoruś

Również w tym kraju panowały lepsze warunki dla kukurydzy, co znajduje odbicie w prognozach plonów na poziomie 5,78 t/ha, czyli powyżej średniej pięcioletniej.

Umiarkowane temperatury i zadowalające zaopatrzenie w wilgoć wsparły również ostatnie fazy nalewania ziarna ozimin i zbóż jarych, a to powoduje, że podtrzymano prognozy zbiorów powyżej średniej 5-letniej zarówno dla zbóż jarych i ozimin (3,47 t/ha dla pszenicy i 3,03 t/ha dla jęczmienia).

