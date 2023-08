Pszenica spada 8 dzień z rzędu, ale rzepak zaczął odbijać

Czwartek na giełdowych parkietach ponownie zakończył się spadkami cen pszenicy i kukurydzy, ale pewnym pocieszeniem są rosnące notowania rzepaku na giełdzie Matif.

Wczorajsze notowania na rynku pszenicy zakończyły się spadkami. Na giełdzie Matif najczęściej handlowany kontrakt grudniowy spadł o 75 centów do 242 EUR/t – był to ósmy dzień notowań z rzędu, który zakończył się spadkami. W Chicago kontrakt grudniowy stracił 12,25 centów i spadł do 655 centów/buszel (220 EUR/t).

Wpływu na notowania nie miały nocne ataki Ukrainy na rosyjski port w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym, gdyż ataki nastąpiły już po zamknięciu sesji w Europie i USA . Rosyjska agencja informacyjna RIA potwierdziła incydent, powołując się na służby ratownicze, nie podając szczegółów. Noworosyjsk jest jednym z najważniejszych rosyjskich portów nad Morzem Czarnym i ważnym ośrodkiem przeładunkowym zboża.

W przypadku rzepaku ceny na Matif rosły i kontrakt listopadowy zamknął się wyżej o 15,25 EUR na poziomie 459,75 EUR/t. W Chicago listopadowy kontrakt na soję zyskał 4 centy i zakończył dzień na poziomie 1325,25 centów/buszel (445 EUR/t).

Rynek amerykański był wspierany przez rosnącą aktywność eksportową . USDA odnotowało sprzedaż eksportową soi w tygodniu zakończonym 27 lipca na poziomie 2,72 mln ton, blisko górnej granicy oczekiwań handlowych. Z kolei w Paryżu rzepak skorzystał na spadających oczekiwaniach dotyczących plonów i opóźnionych zbiorach w Europie . Wyższe ceny canoli w Winnipeg również wsparły unijny rynek rzepaku. W Kanadzie nadal istnieją obawy dotyczące szkód spowodowanych gorącą i suchą pogodą.

Natomiast w przypadku kukurydzy jej ceny spadają zarówno w Chicago jak i w Paryżu. Grudniowy kontrakt w Chicago spadł o 7 centów do 493,5 centów/buszel (117,50 EUR/t), a na Matif kontrakt listopadowy spadł o 2,50 EUR i zakończył dzień na poziomie 229,50 EUR/t.

Tym co mogło rozczarować handlowców był tygodniowy raport eksportowy w którym Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych podał, że sprzedaż eksportowa kukurydzy w USA w tygodniu zakończonym 27 lipca wyniosła nieco ponad 456 tys. ton, blisko dolnej granicy oczekiwań handlowych (350 tys. do 1,2 mln ton). Ponadto wpływ na rynek kukurydzy mają również lepsze warunki pogodowe w USA i Europie oraz rosnące prognozy zbiorów w Brazylii.

źródło: Kaack