Contactus Agro: Sprzedaż to nie wszystko, liczy się serwis

Firma Contractus Agro to jeden z najmłodszych dealerów Claas, który dołączył do sieci w styczniu 2021 roku. Od tego czasu firma rozwinęła się bardzo dynamicznie o czym mogliśmy się przekonać osobiście podczas naszej wizyty w połowie lutego br. w głównej siedzibie w Porosłach k/Bialegostoku.

Contactus Agro wywodzi się z założonej już w 1988 firmy Contactus Sp z.o.o., która specjalizuje się w handlu i eksporcie: produktów rolnych, mięsa, dodatków spożywczych do żywności, urządzeń dla przemysłu spożywczego, importem oraz eksportem maszyn i urządzeń rolniczych oraz części zamiennych. W 2003 roku powstał z kolei dział zajmujący się sprzedażą i serwisem maszyn na rynku lokalnym. Jak więc widać doświadczenie w sprzedaży i przede wszystkim serwisowaniu maszyn to już 20 lat, przez który to czas firma wypracowała sobie dużą renomę.

Co zatem składa się na tak duży sukces Contractus Agro? Zgodnie z powiedzeniem, że pierwszą maszynę sprzedaje dział handlowy, a już kolejną serwis firma przykłada właśnie do serwisu i obsługi posprzedażowej bardzo dużą wagę i znajduje to odbicie w jej kondycji i wynikach działalności. Jeszcze w 2020 r. firma dysponowała 12 autami serwisowymi, 20 mechanikami, 2 punktami serwisowymi z jednym serwisem mobilnym i 3 pracownikami biura obsługi klienta serwisu. Natomiast 3 lata później, w 2023 r. liczba pojazdów serwisowych wzrosła prawie o połowę do 18, zespół mechaników powiększył się do 26 osób, biuro obsługi klienta ma już 4 specjalistów. Serwisy maszyn realizowane są już w 4 halach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, a w teren ruszają już dwa mobilne serwisy.

O tym, że firma bardzo dobrze słucha potrzeb swoich klientów świadczy również to, że w tzw. wysokim sezonie – od początku kwietnia do końca listopada – infolinia serwisu jest dostępna 24 h/dobę, a czas dojazdu po wezwaniu jest maksymalne skrócony. Niezwykle istotne, jest również to, że zespół techniczny przechodzi szkolenia non-stop w zakresie rozwoju swoich kompetencji (dotychczas zrealizowano 3145 godzin szkoleniowych pracowników serwisu w Akademii Claas od roku 2021). Nie mniej ważne jest również to, że o maszyny dba zespół techników, mających prawie 20-letnie doświadczenie w zawodzie.

Pozostając jeszcze w kwestii serwisu nie sposób nie wspomnieć o tym, że mechanicy zespołu serwisowego Contractus Agro chętnie stają w konkursowe szranki, gdzie mogą wykazać się swoją wiedzą. Technicy serwisowi tej firmy dwa lata z rzędu zajęli wysokie miejsca w ogólnopolskim konkursie „Mechanik na Medal” organizowanym przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, organizatora wystawy Agro Show, co może świadczyć o ich wysokich kompetencjach.

Jednakże dział serwisu nie byłby tak wydajny i skuteczny, gdyby nie rozbudowany dział części zamiennych, który naprawdę może robić wrażenie. Obecnie w przypadku Contractus Agro jest to zapas części o wielkości 10 tys. numerów katalogowych dostępnych od ręki w 7 magazynach firmowych. Samo zatowarowanie magazynów odbywa się na podstawie populacji maszyn i historii sprzedaży, co pozwala idealnie dopasować ofertę i skrócić czasy przestojów. Dodatkowo firma uruchomiła również sprzedaż części online w swoim sklepie internetowym www.sklep.contractus.pl.

W samym tylko dziale części zamiennych pracuje 15 wykwalifikowanych doradców oraz mobilny doradca ds. części zamiennych. Infolinia tego działu dostępna jest 24 h/dobę w wysokim sezonie oraz wydłużone są godziny pracy działu części w najbardziej wymagających okresach. Dzięki takiemu podejściu, jak tłumaczą przedstawiciele firmy Contractus Agro, klienci mogą liczyć na maksymalne skrócenie czasu wyłączenia maszyn z pracy.

Dodatkowo, jako dealer Claas firma Contractus Agro udostępnia platformę Claas Parts on-line stałym klientom B2B, która ułatwia zamówienia oraz stały dostęp do aktualnej oferty, cen, dostępności, możliwość planowania dostaw i wglądu w terminy.

Mówiąc o firmie Contractus Agro nie można pominąć jeszcze jednego aspektu, czyli działu maszyn używanych. Jest to najnowszy dział w firmie Contractus Agro, który zgodnie z planem ruszył w styczniu 2023 r. Park maszyn z drugiej ręki znajduje się w głównej siedzibie firmy Contractus Agro w Porosłach, a maszyny są również wystawione online na serwisie Otomoto. Jest to o tyle istotne, że klienci decydujący się na nowe maszyny mogą bez problemu zostawić swoją starą maszynę w rozliczeniu, co zdejmuje z nich konieczność martwienia się o jej sprzedaż we własnym zakresie.