Jak pod względem ekonomiki użytkowania wypadają ciągniki Claas Axion?

Firma Claas pochwaliła się właśnie dotąd niepublikowanym zestawieniem wewnętrznych testów ciągników serii Axion 830 i Axion 870. Wyniki te potwierdzają, że testowane ciągniki są nie tylko maszynami uniwersalnymi, ale też ekonomicznymi w pracach polowych.

Niemiecka firma chce tym samym pochwalić się wynikami testów dla ciągników Axion 830 oraz 870, wykonanych w asyście ciągników innych marek – swoich rynkowych konkurentów. Celem tego porównania było znalezienie odpowiedzi na pytanie: „Czy ciągnik uniwersalny może być też ekonomiczny?”.

Uniwersalność maszyny w pracach rolniczych oznacza sprawne i komfortowe wykonywanie rozmaitych prac, w tym uprawowych, transportowych, utrzymaniowych, siewu, nawożenia, zabiegów ochrony. Ekonomika natomiast to wiedza o efektach wykonywanej pracy i ponoszonych kosztach, w celu uzyskania jak największych efektów. W naszym kontekście określane będzie zużycie paliwa na jednostkę wykonanej pracy, mierzonej powierzchnią lub czasem jej wykonywania.

Testowane ciągniki serii Axion 830 oraz 870 miały więc do wykonania te same zadania. Traktory przed pracą zbalastowano, a skrzętnie mierzony czas pracy, spalanie i inne parametry pozwoliły zebrać rzetelne dane.

Najnowszy test wykonano wiosną 2023 r. w Niemczech. Claas Axion 870 o mocy maks. z CPM 295 KM sprzęgnięto z:

kultywatorem o szerokości 4 m i głębokości pracy 25 cm, na działce ok. 41 ha, gleba odpowiadała ok. IV klasie bonitacji;

kultywatorem o szerokości 3 m i głębokością pracy 20 cm, na działce ok. 29 ha, gleba klasy IV.

Wyniki pokazały niskie zużycie paliwa przez ciągnik Axion 870. W uprawie polowej zużywał 15,3 l/ha. Przy pracy drugim kultywatorem zużycie paliwa wyniosło11,9 l/ha. Co bardzo ważne, niskie spalanie zostało osiągnięte przy wydajności 3,13 ha/h dla pierwszej z prac oraz 3,62 ha/h dla drugiej pracy.

Rok wcześniej Axion 870 Cmatic był sprzęgnięty z:

kultywatorem o szerokości 5,7 m i głębokości pracy 20 cm, na działce ok. 16 ha, gleba klasy IV;

broną aktywną szerokości 6 m i głębokością pracy 10 cm, na działce ok. 10 ha, gleba klasy IV.

W tym teście zużycie paliwa w pracy z kultywatorem wynosiło 11 l/ha, przy wydajności 4,5 ha/h. Podczas pracy z broną aktywną 8,8 l/ha i wydajność 4,2 ha/h.

Z kolei dla mniejszego Axiona 830 Cmatic wykonano w 2022 r. podobny test, w którym ciągnik o moc ok. 230 KM sprzęgnięto je z:

kultywatorem o szerokości 5,7 m i głębokości pracy 16 cm, na działce ok. 16 ha, gleba klasy IV;

broną aktywną szerokości 6 m i głębokością pracy 10 cm, na działce ok. 10 ha, gleba klasy IV.

Jak więc widać, maszyny doczepianie, areał polowy i trasa do pokonania były te same, co w teście dla modelu Axion 870 CM. Podczas tego testu Axion 830 CM osiągnął w 8,1 l/ha w kultywatorowaniu przy wydajności 5,4 ha/h a w bronowaniu średnio 8,7 l/ha i 4,2 ha/h.

Firma Claas po tych testach zapewnia, że ciągnik uniwersalny może być też ekonomiczny. Podczas testów ciągniki Claas były porównywane z konkurencyjnymi modelami, a dokładne wyniki dostępne są u Dealerów Claas.

Na koniec dodajmy jeszcze, że do oferty zostały wprowadzone ciągniki Axion 830 i 870 w specjalnych wersjach wyposażenia First Claas i First Claas Plus. W wersji First Claas Plus maszyny są bardzo bogato wyposażone w szereg opcji zwiększających jakość i komfort pracy operatora. Dodatkowo w ciągnikach Claas przekładnia Cmatic objęta jest ochroną Maxi Carw Protect Cmatic na 5 lat lub 5000 godz.

źródło: Claas