Pogoda napędza wzrosty na rynkach towarowych

Na ostatnich zawirowaniach pogodowych korzysta przede wszystkim pszenica, której ceny osiągają na giełdach dawno nie widziane poziomy.

Na Matif kontrakt wrześniowy na pszenicę zyskał wczoraj 5,50 EUR i wzrósł do 228,50 EUR/t, co było najwyższym poziomem dla tego kontraktu od 10 stycznia. Także na CBoT cena pszenicy wzrosła o 10,25 centa do 613 centów/buszel (210 EUR/t), najwyższego poziomu od 7 lutego. W Europie widać, że fundusze surowcowe i instytucje finansowe znacząco zredukowały swoje krótkie pozycje netto (zakłady na spadające ceny) w tygodniu kończącym się 19 kwietnia o 14 tys. kontraktów do 48 tys. kontraktów.

Jak informują analitycy główną przyczyną wzrostu cen jest brak opadów w ważnych regionach uprawy pszenicy w Rosji i USA . Wątpliwości co do rozwoju zapasów w UE również potwierdziły byczy nastrój. Jednak zdaniem konsultantów niedawne przymrozki w Europie Środkowej spowodowały niewielkie szkody.

Dodatkowo rosyjskie ataki na ukraińskie porty powodują niepewność i wraz z decyzją USA o dostawie broni rośnie również ryzyko, że wojna rozszerzy się latem, co może mieć wpływ na prace żniwne i zdolność obu walczących stron do dostaw. Rząd Ukrainy spodziewa się znacznie mniejszych zbiorów pszenicy , które wyniosą zaledwie 19,2 mln ton, czyli o 3 mln ton mniej niż w roku ubiegłym.

W przypadku nasion oleistych to są one wspierane są przez rynek pszenicy twardej, ale spadające ceny olejów roślinnych nie pozwalają jednak na większe zyski.

Kontrakty na rzepak zamknęły się wczoraj na giełdzie Matif niemal bez zmian i najczęściej handlowany kontrakt sierpniowy stracił 0,75 EUR spadając do 459,50 EUR/t. Na CBoT z kolei czerwcowy kontrakt na soję nie była] w stanie utrzymać początkowych wzrostów i na koniec sesji stracił 0,5 centa spadając do 1181,5 centów/buszel (406 EUR/t). Niewielki wzrost odnotowała śruta sojowa , natomiast olej sojowy spadł.

Rynek rzepaku jest targany wątpliwościami co do zbiorów w UE i na Ukrainie oraz spadającymi cenami olejów roślinnych. W Malezji handel olejem palmowym zakończył się w środę słabiej, po pewnym odbiciu od dużych strat z zeszłego tygodnia, które miały miejsce w poniedziałek i wtorek. Na Ukrainie rząd spodziewa się zbiorów rzepaku na poziomie 4,1 mln ton, czyli o 600 tys. ton mniej niż w roku ubiegłym. W przypadku soi prognozowany jest wzrost o 500 tys. ton do 5,2 mln ton . Oczekuje się, że produkcja nasion słonecznika spadnie rok do roku o 500 tys. ton do 12,4 mln ton.

Źródło: Kaack