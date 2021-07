Claas Torion Sinus. Ładowarka do zadań specjalnych

Szybkość, zwrotność oraz wysokość podnoszenia ramienia – tego poszukują obecnie rolnicy, którzy chcą kupić ładowarkę kompaktową. Odpowiedzią na ich potrzeby jest ładowarka Torion Sinus, specjalista w zakresie dużych obciążeń w ciasnych przestrzeniach, a w wersji teleskopowej osiągająca imponujące wysokości podnoszenia.

Torion Sinus to idealny przykład ładowarki kompaktowej, która łączy w sobie poszukiwane cechy ładowarki przegubowej oraz ładowarki z dwiema osiami skrętnymi. Klienci dotychczas mogli wybrać pomiędzy ładowarką przegubową a ładowarką z dwoma osiami skrętnymi. Oba te wybory są obarczone jednak wadami, nie można bowiem mieć wszystkiego. Ładowarki typu przegubowego mają zmienny środek ciężkości, a co za tym idzie mniejszą stabilność. W trakcie użytkowania należy więc uważać z ciężarem ładunku i położeniem ramienia podczas pracy. Z kolei pojazd posiadający dwie osie skrętne nie radzi sobie tak dobrze z manewrowaniem ładunkiem, ma gorszy promień skrętu, a dodatkowo bardziej niszczy powierzchnię, po której się porusza.

Jedno rozwiązanie, które łączy różne potrzeby

Torion Sinus to ładowarka kołowa, która osiąga wiele, a zużywa niewiele. Kompaktowa konstrukcja, niewielka masa własna i wydajne silniki pomagają oszczędzać paliwo nawet podczas intensywnej eksploatacji. „Sinus to połączenie kąta łamania 30° oraz kąta skrętu osi tylnej 25°” – wyjaśnia Claas Emil Kaźmierczak.

– W wersji Sinus zastosowano rozwiązanie, które powoduje, że ładowarka do skręcania nie używa tylko przegubu wahliwego, lecz również swojej osi tylnej. Dzięki temu każdy ruch skrętu wykonany przez operatora pojazdu znajduje swoje odzwierciedlenie w synchronicznym ruchu tylnej osi. „Korzyści są zauważalne przy każdym zastosowaniu. Podczas zawracania potrzeba mniej miejsca niż dla ładowarki kołowej bez kierowanej tylnej osi, a praca jest możliwa nawet na nierównym terenie bez ryzyka wywrócenia się maszyny. Ładowarka doskonale radzi sobie w ciasnych przestrzeniach i świetnie manewruje swoich ładunkiem” – dodaje ekspert Claas.

Technologia Smart w służbie efektywności

Torion Sinus to nie tylko rozwiązania związane z układem jezdnym i stabilnością ładunku, ale także komfort sterowanie ramieniem oraz przebiegiem pracy. Tak zwane rozwiązanie Smart Loading pozwala na automatyczny powrót narzędzia do ustalonego kąta oraz zaprogramowanie wysokości podnoszenia i głębokości opuszczania. Automatyka kąta narzędzia jest idealna do załadunków, które wymagają wielokrotnego ustawiania łyżki w określonej pozycji blisko podłoża.

Po zapamiętaniu ustawienia, podczas załadunku maszyna ponownie w sposób automatyczny przyjmuje tę pozycję. Druga technologia Smart wspiera z kolei przyspieszanie bez przerywania siły ciągu. „Torion podnosi ciężary, ale lekko się prowadzi. Jego zwinność i dynamika jazdy sprawiają, że praca staje się przyjemnością. Dzięki dwustopniowemu, aktywnie synchronizowanemu napędowi Smart Shifting można stale przyspieszać bez przerywania siły uciągu. Maksymalna prędkość wynosząca 40 km/h pozwala na szybkie pokonywanie większych odległości” – tłumaczy Emil Kaźmierczak.

Torion Sinus automatycznie czyści chłodnicę i powierzch­nie zasysania chłodnicy za pomocą rewersu wentylatora. W regularnych odstępach czasu wentylator zmienia kierunek obrotów i wydmuchuje większe zanieczyszczenia oraz drobne cząsteczki kurzu.

Komfort pracy i czystej… chłodnicy

Nowocześnie zaprojektowana ładowarka zapewnia także duży komfort pracy dla operatora. Ergonomiczna, komfortowa kabina oferuje najlepsze warunki do komfortowego i wydajnego wykonywania codziennej pracy. W przestronnym miejscu pracy – kabinie z dużymi oknami znajduje się 9-calowy ekran dotykowy. Można go obsługiwać intuicyjnie, a dzięki wskaźnikowi momentu obciążenia i kamerze cofania pomaga on w bezpiecznej i precyzyjnej pracy. Warto także zwrócić uwagę na widoczność z ładowarki. Ścięta tylna maska znacząco ułatwia manewrowanie tyłem. Wysoka kabina z dobrą widocznością na narzędzie i koła pozwala manewrować wzdłuż ścian i krawędzi.

Najnowsza seria ładowarek Torion Sinus jest wyjątkowym rozwiązaniem, którego celem jest wsparcie pracy w sytuacjach wymagających dużej zwrotności, ale także łatwego manewrowania ładunkiem na wyższe wysokości.

Źródło: Claas