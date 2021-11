Ceny ziemi rolnej: woj. zachodniopomorskie i lubuskie

Obszary północno-zachodniej Polski należą do tych rejonów kraju, gdzie ziemia rolna na tle pozostałej części jest stosunkowo najtańsza. Można tutaj również kupić całkiem spore kompleksy ziem, co w reszcie kraju jest raczej trudne do osiągnięcia.

Już tylko pobieżna analiza portali ogłoszeniowych pozwala wyłapać dosyć ciekawe pod względem ceny nieruchomości rolne. Dla przykładu grunt rolny w miejscowości Stawno gmina Kamień Pomorski w województwie zachodniopomorskim, który stanowi jeden kawałek o powierzchni 20,5 ha i klasach bonitacji: RIVb – 7 ha, RV – 3,3 ha, RVI – 5,7 ha, LZ – 1,4 ha, Ls – 1,2 ha oraz Ps – 1 ha sprzedający żąda 480 tys. zł. Daje to cenę za hektar na poziomie 23,4 tys. zł.

Duży areał liczący 220 ha można również kupić w miejscowości Bytowo, gm. Dobrzany, w powiecie stargardzkim w województwie zachodniopomorskim. Ziemia jest obecnie uprawiana. Teren lekko pofałdowany, po przeprowadzonej melioracji. Całość ogrodzona siatką leśną przeciwko zwierzynie. Dojazd drogą asfaltową. Grunty dobrej klasy, od IIIb do IVb. Całość została wyceniona na 9,9 mln zł co skutkuje ceną 45 tys. zł za ha.

W województwie lubuskim znaleźliśmy dla przykładu działkę rolną położoną w Gozdnicy, w południowo -wschodniej części miasta. Powierzchnia działki wynosi 13,5 ha w większości IV klasa gruntów. Sprzedający wycenił ją na 325 tys. zł, czyli za hektar trzeba zapłacić 24 tys. zł.

Szukając naprawdę dużych areałów można znaleźć ofertę sprzedaży nieruchomości rolnej, a właściwie funkcjonującego gospodarstwa położonego na granicy województw lubuskiego i wielkopolskiego. Oferowana nieruchomość składa się z sześciu działek o łącznej powierzchni 480 ha. Areał jak deklaruje sprzedający jest utrzymany w kulturze, z zachowaniem optymalizacji nawożenia. Wschodnie części gruntów, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo lasów ogrodzone siatką leśną. Grunty dobre (klasa I, II i IIIa) stanowią 0,02 proc. powierzchni gospodarstwa, grunty średnie (klasa IIIb i IV) stanowią 61,34 proc. powierzchni gospodarstwa oraz grunty słabe (klasa V i VI) stanowią 38,64 proc. powierzchni gospodarstwa. Sprzedający deklaruje, że jest gotów wydzielić mniejsze działki w razie potrzeby a cena za całość czyli budynki i ziemia to koszt 17,95 mln zł czyli 37 tys. zł za hektar.

Oferty sprzedaży ziemi rolnej w tych dwóch województwach zawierają się najczęściej w przedziałach od 30 do nawet ponad 50 tys. zł za hektar, czyli pokrywają się ze średnimi cenami publikowanymi przez GUS, które dla zachodniopomorskiego wynoszą niecałe 36 tys. zł/ ha a dla lubuskiego niecałe 32 tys. zł/ ha.