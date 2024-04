Ziemia rolna. Tanio już było? Ceny gruntów rolnych kwiecień 2024

Przeglądając ogłoszenia dotyczące sprzedaży ziemi rolnej nietrudno odnieść wrażenie, że jej ceny w niektórych zwłaszcza województwach osiągają poziomy, które dla wielu są już trudne do zaakceptowania. Jednakże lektura ogłoszeń pokazuje jeszcze jedną ciekawą sytuację.

Ostatni raz dokładniej cenom ziemi rolnej przyglądaliśmy się jakiś rok, półtora temu i wówczas w ogłoszeniach, może nie bez problemu, ale można było jeszcze znaleźć ciekawe oferty sprzedaży ziemi rolnej. Ciekawe to znaczy takie, gdzie powierzchnia działki nie wynosiła 0,3 lub 0,5 ha, a miała 20,40 lub 100 i więcej ha, które umożliwiały prowadzenie sensownej działalności rolniczej.

Dziś sytuacja wygląda zgoła inaczej, ponieważ przeglądając ogłoszenia można odnieść wrażenie, że do sprzedaży wystawiane są działki, których nikt w okolicy nie chce już kupić za podaną w ogłoszeniu cenę.

Aby nie być gołosłownym, można przytoczyć sytuację z jednego z większych portali ogłoszeniowych, gdzie na ponad 5 tys. ogłoszeń niecałe 15 proc. stanowią działki rolne z ceną poniżej 100 tys. zł za hektar. Jednakże większość z nich nie przekracza powierzchni 1 ha i z reguły są to ziemie bardzo słabej klasy bonitacyjnej, na których raczej trudno prowadzić sensowną produkcję rolniczą.

To wszystko prowadzi nas do wniosku, że większość transakcji odbywa się raczej w tzw. obrocie międzysąsiedzkim, gdzie ceny, choć nie najniższe, są bardziej zbliżone do tych publikowanych przez np. ARiMR. Ostatnie dane jakie mamy w tej kwestii dotyczą co prawda ostatniego kwartału minionego roku, ale nawet w nich widać, że tylko na przestrzeni jednego roku ceny, zwłaszcza najlepszej klasy ziemi, wzrosły o około 10 proc. (średnia krajowa ponad 78 tys. zł/ha) i najwyższe są tradycyjnie w Wielkopolsce, gdzie przekraczają 105 tys. zł/ha, czy też w woj. kujawsko-pomorski gdzie dochodzą do 90 tys. zł/ha.

Nieco mniejszy wzrost odnotowano w przypadku ziem klas od IIIb do IVb, gdzie mówimy o ruchu w górę średnio o 5 proc. r/r i średniej cenie dla kraju na poziomie 66 tys. zł/ha. Średnią zawyża z pewnością Wielkopolska, gdzie ceny za te grunty oscylują na poziomie 88 tys. zł/ha, ale już Zachodniopomorskie z cenami na poziomie 36 tys. zł/ha wygląda dużo lepiej.

Podobnie niewielki wzrost cen odnotowano również przy najsłabszych ziemiach V i VI klasy, gdzie średnia to niecałe 49 tys. zł, ale znów zawyżane przez Wielkopolskę z cenami na poziomie około 64 tys. zł/ha równoważonymi cenami ze świętokrzyskiego z cenami nieznacznie przekraczającymi 28 tys. zł/ha.

Podsumowując – ceny ziemi na chwilę obecną, nawet pomimo bardzo trudnej sytuacji jaka panuje w rolnictwie nie chcą spadać i cały czas rosną. Rodzi się tylko pytanie jak długo będą w stanie jeszcze taką sytuację wytrzymać zwłaszcza mniejsi producenci, których bieżące załamanie dotyka najmocniej, bez pozbywania się ziemi i czy to wpłynie na rynek i ewentualne spadki cen?