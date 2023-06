Ceny ziemi w ukraińskich obwodach graniczących z Polską drastycznie spadły

Jak podaje serwis Agropolit, średnia cena hektara ziemi na Ukrainie w porównaniu do 2021 roku nieznacznie wzrosła. Jednak główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest inflacja ukraińskiej waluty, a w niektórych obwodach obserwowane są wręcz wyraźne spadki.

– W czasie wojny ceny gruntów rolnych praktycznie się nie zmieniały. O ile w 2021 roku średnia cena oscylowała w granicach 35-40 tys. UAH/ha, to w drugiej połowie 2022 roku wynosiła 38-43 tys. UAH/ha (ok. 4160 – 4708 zł/ha). Warto zauważyć, że w przeliczeniu na dolary, ze względu na inflację, średnia cena prawie się nie zmieniła – około 1100-1200 dolarów za hektar. Jeśli chodzi o wpływ wojny na cenę, to raczej tutaj należy odnotować utracony wzrost – stwierdza cytowany przez Agropolit kierownik projektu reformy rolnej Andrij Martyn.

Warto zaznaczyć, że kurs hrywny w połowie grudnia 2021 roku wynosił ok. 0,15 zł, podczas gdy obecnie jest to 0,11 zł.

Ciekawie sytuacja wygląda w obwodach graniczących z Polską, w których z oczywistych przyczyn inwestowali także nasi rodacy. Mimo że są one najdalej działań wojennych, to właśnie tu spadki cen ziemi mają największą skalę. I tak: w obwodzie wołyńskim średnia cena hektara w 2021 roku wynosiła prawie 31 tys. hrywien, w 2022 prawie 35,5 tys. hrywien, a obecnie jest to zaledwie 12,3 tys. hrywien (1346 zł). W obwodzie lwowskim było to odpowiednio prawie 90 tys. w 2021 roku, 38 tys. rok temu i niewiele ponad 58 tys. (6350 zł) obecnie. W obwodzie zakarpackim w 2021 roku za ziemię płacono średnio 31 tys. hrywie, w 2022 prawie 41 tys., a obecnie 36 tys (3942 zł).