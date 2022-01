Ceny zbóż 14.01.2022: cenowy marazm na rynku

W skupach zbóż pustki. Rolnicy nie spieszą się ze sprzedażą czekając na jeszcze lepsze ceny. Zmniejszyło się też zapotrzebowanie na ziarna ze strony przemysłu młynarskiego i paszowego.

Jak podaje Dolnośląska Izba Rolnicza wielu producentów zbóż deklaruje, że przy obecnych kosztach nawozów nie będzie sprzedawać ziarna w obecnie proponowanych cenach. I nie można się im dziwić.

W ubiegłym sezonie przy obecnie proponowanych cenach mogliby nieźle zarobić , ale dziś przy tak znacznym wzroście kosztów produkcji ten zysk byłby niewielki. Dlatego wielu rolników, zwłaszcza hodowców zamiast sprzedawać zboża przerabia je na paszę . Inni czekają na lepsze rozdanie cenowe. Czy to im się opłaci – pokaże czas.

Obecnie jedynie producenci rzepaku zacierają z radości dłonie, ponieważ jego cena w okresie 12 miesięcy wzrosła prawie dwukrotnie i jeszcze w tym przypadku nie widać, aby na tym miało się skończyć. Dziś za tonę rzepaku podmioty skupowe płaca od 2900 do 3570 złotych. Od 1100 do 1410 złotych można uzyskać za tonę pszenicy paszowej, a od 980 do 1370 złotych za tonę paszowej.

Żyto konsumpcyjne można sprzedać w cenie od 900 do 1130 zł/t a jęczmień browarny od 940 do 1400 zł/t. Natomiast za tonę owsa konsumpcyjnego można otrzymać od 700 do 1000 złotych Z kolei tona suchej kukurydzy ,,chodzi’’ w cenie 950 – 1140 złotych.