Budżetowe ciągnikowe nowości. Przegląd rynku ciągników 100-120 KM w relatywnie niskich cenach

Na pytanie zawarte w tytule nie ma obecnie prostej odpowiedzi, ponieważ najpierw trzeba ustalić co znaczy tani ciągnik, gdyż tutaj rozbieżność odpowiedzi będzie z pewnością duża. Niemniej jednak postaramy się zdefiniować pojęcie taniego ciągnika i pokazać kilka przykładów, które mieliśmy okazję zobaczyć na minionych targach Agritechnica w Hanowerze.

Dla potrzeb tego artykułu założyliśmy, że nasz tani ciągnik będzie legitymował się mocą 100-120 KM, i jego cena oscylować będzie w granicach +/- 200 tys. zł. Trzeba od razu powiedzieć, że na ten moment na naszym rynku bardzo ciężko już znaleźć tego typu traktor, ale odwiedzając minioną już Agritechnikę zauważyliśmy kilku producentów, którzy nie są zbyt mocno obecni na polskim rynku, a planują na niego dość mocno wejść ze swoimi maszynami.

To właśnie oni mają w swojej ofercie traktory, które spełniają krytris niniejszego artykułu i definicję taniego ciągnika. Oczywiście wszystko przy założeniu, że ceny o których usłyszeliśmy na targach, faktycznie będą obowiązywały w Polsce.

YTO 1154

Pierwszą i zarazem najtańszą propozycją tego zestawienia jest chiński YTO 1154 dysponujący mocą 116 KM z silnika własnej konstrukcji o pojemności 4,3 l, który spełnia normę Stage V. Przekładnia to prosta, rewersowana mechanicznie konstrukcja o 12 przełożeniach do przodu i 12 do tyłu, umożliwiająca osiąganie prędkości w zakresie od 2,3 do 37.5 km/h. Ciągnik dysponuje dwoma prędkościami załączanego elektrohydraulicznie WOM – 540 i 1000 obr./min, a moc na wałku w przypadku modelu NLY 1154 to 88,5 KM.

Do minusów trzeba niestety zaliczyć parametry układu hydraulicznego; pompa ma wydatek 50 l/min, zaś maksymalny udźwig tylnego podnośnika to 2,5 tony. Cała konstrukcja waży natomiast 4,4 t. Jednakże dużym plusem tego ciągnika, który jest dostępny w sprzedaży także w Polsce, jest jego cena – 183 tys. zł netto.

Hattat 399

Ten dobrze znany już ciągnik dotychczas wyposażony był w jednostkę napędową firmy Perkins, ale silnik przestał już spełniać obowiązujące w Europie normy i trzeba było zastosować inną jednostkę napędową. Obecnie maszynę wyposażono w silnik FPT F36 osiągający moc 120 koni mechanicznych z pełnym pakietem systemów oczyszczania spalin. Znajdziemy w nim m.in. filtr DPF, katalizator SCR z AdBlue oraz zawór EGR, które pozwalają na spełnienie najbardziej rygorystycznej normy Stage V.

Ponadto ciągnik wyposażono w przekładnię o 24 przełożeniach z mechanicznym rewersem, a także podnośnik mogący unieść 5,5 tony. To wszystko ma oscylować w granicach 200 tys. zł netto, co jak na tę moc wydaje się całkiem rozsądną propozycją.

Irum

Rumuńskie ciągniki są już obecne w Polsce, ale ciągnik o mocy 102 KM i ceną na poziomie 250 tys. zł netto nie przyjął się raczej zbyt dobrze na naszym rynku. Na Agritechnice uzyskaliśmy informacje, że od nowego roku cena ma jednak spaść. Irum Targo 102 jak sama nazwa wskazuje ma 102 KM wykrzesane z silnika FPT F36. To dokładnie ten sam motor, który pojawi się w ciągnikach Hattat, a który jest również dostępny w ciągnikach New Holland i pokrewnych.

W przypadku rumuńskiej propozycji zastosowano standardową dla segmentu przekładnię 12×12, mniej standardowe – a przynajmniej nie w roku 2023 – jest wybieranie przełożeń i kierunku jazdy. Fani dźwigni w podłodze będą zadowoleni, zarówno zakresy, biegi jak i kierunek jazdy wybiera się za pomocą dźwigni umieszczonych po prawej stronie – praca z ładowaczem nie będzie zatem mocną stroną tego ciągnika. Jednakże cena, jaka ma obowiązywać na ten model, wynosić będzie ok 45 tys. euro, a więc licząc po obecnym kursie ok 194 tys. zł netto. Czy tak właśnie będzie? Zobaczymy…

Solis

Modelem 110 indyjska firma Solis przekroczyła barierę 100 KM. Źródłem tej mocy jest silnik o pojemności 4087 cc i generujący dokładnie 110 koni mechanicznych oraz bardzo przyzwoity moment obrotowy 460 Nm uzyskiwany od 1400 obrotów. Dla spełnienia normy Stage V zastosowano tutaj EGR, DPF, DOC i SCR. Motor jest teoretycznie konstrukcją własną, jednak nie jest tajemnicą, że Solis i Yanmar porozumiały się, czego owocem było powołanie w 2007 roku grupy International Tractors Limited, w obrębie której obie firmy współpracują tworząc m.in. jednostki napędowe.

Zastosowano tutaj skrzynię biegów Carraro w wariancie 12×12 z dodatkową redukcją w przód i finalnie 24×12 z Power Shuttle oraz przednim mostem również Carraro. To ważne o tyle, że Solis S110 będzie oferował prędkość jazdy od 0,43 do 40 km/h, trzy prędkości WOM: 540/540E/1000 oraz 4500 kg udźwigu tylnego podnośnika i to jest oferta, która powinna spełnić większość oczekiwań wobec ciągnika z tego segmentu mocy.

Jeżeli dodać do tego pompę o wydatku 93 l/min oraz standardowe ogumienie 14.9×24 i 18.4×34 to rysuje nam się propozycja, którą można nazwać konkretną alternatywą dla produktów znanych nam już marek. I w tym momencie dochodzimy do ceny, która nie jest jeszcze znana, ale zaprezentowane w marcu warianty S90 i S75 debiutowały z cenami na poziomie 165 i 145 tys. zł netto, co oznacza, że w przypadku S110 powinniśmy zamknąć się w kwocie poniżej 200 tys. zł netto.

Na koniec warto powiedzieć, że w Hanowerze były jeszcze tańsze ciągniki, które spełniałyby założenia naszego artykułu, takie jak, chociażby FM Word z modelem WD1104M, który kosztuje 16,5 tys. USD w najbardziej doposażonej wersji. Jednakże maszyna nie spełnia podstawowego wymogu, czyli silnika zgodnego z aktualnymi normami, gdyż w tym przypadku Chińczycy zatrzymali się na Stage II, a wyposażenie ciągnika w silnik spełniający normy z pewnością nie byłoby już tak atrakcyjne cenowo.