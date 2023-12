Solis pokonuje barierę 100 KM z modelem S110. Najpewniej nieźle wycenionym

Kolejny indyjski producent przekracza magiczną barierę 100 KM i chce to zrobić dobrze, z czterolitrowym silnikiem, skrzynią Carraro w jakże atrakcyjnej cenie. Czy czeka nas szał na indyjskie ciągniki?

Dla producentów ciągników z Indii bariera 100KM jest swojego rodzaju wyznacznikiem, także pewnego statusu. Bowiem w Indiach ogromną większość z ponad 145 milionów gospodarstw stanowią małe, a wręcz malutkie gospodarstwa – średnio 1,08 hektara, mimo to ciągnik nie stanowi rzadkości, a to za sprawą podejścia producentów, którzy dostarczają przeważnie proste maszyny o mocach od 40-50 koni.

Nie są to jednak mikrociągniki, tylko warianty polowe, coś w guście naszego C330/C360. Duży wpływ ma też polityka państwa oraz fakt, że Indie starają się być (i są) samowystarczalne pod względem produkcji żywności, a więc de facto rolnicy faktycznie zaopatrują rynek lokalny, który nie jest dodatkowo rozchwiewany przez dynamicznie zmieniające się przepisy, import produktów rolnych po cenach dumpingowych czy nieprzemyślane dopłaty.

Wspomniany status związany z przekraczaniem kolejnych barier mocy silników w produkowanych ciągnikach nie jest związany z wyimaginowanym pojęciem “klasy premium”, a bardziej z osiągnięciem kolejnego etapu rozwoju firmy, bowiem produkty induskich fabryk są na zbliżonym poziomie. Rozwoju, który następuje w dość naturalny sposób i jest wywoływany przez realne zapotrzebowanie, co ciekawe nie tylko z rynku wewnętrznego, ale także rynków krajów rozwijających się, gdzie induskie ciągniki mają stale rosnące grono odbiorców.

Jest to pewnego rodzaju luka pozostawiona przez producentów z tzw. zachodu, których oferta poniżej kiedyś 60 KM, a obecnie 100KM, jest niesatysfakcjonująca. Oferowane ciągniki są albo zbyt drogie, albo zbyt kosztowne i trudne w obsłudze. Niekwestionowanym liderem wśród firm jest AGCO, które dzięki marce Massey Ferguson, wraz z jego licznymi kooperantami zdominował tamte rynki dzięki pozostawieniu w produkcji klasycznych MFów z lat 80 i 90.

Idzie nowe, ładne i coraz mocniejsze

Po debiucie ciągników Solis w Europie i paru latach kręcenia się wokół tematów związanych z maszynami mini, ciągnikami polowymi o mocy 50KM i zabawy w eurokratyczną grę z ciągnikami elektrycznymi, w końcu nadeszła pora na wejście w bardziej dochodowy segment ciągników o mocy od 60 do 99 KM. Efektem były pokazane na targach EIMA modele S75 i S90, te ciągniki mogliśmy zobaczyć na żywo podczas tegorocznych targów w Kielcach. Nie zaskoczy was więc fakt, że podczas szumnego wydarzenia, jakim jest Agritechnica, firma Solis postanowiła zaprezentować najmocniejszy jak na razie ciągnik S110! I to jest coś, na czym warto się zatrzymać, bowiem z tym modelem Solis dołączył do grona producentów z Indii, którzy przekroczyli trzycyfrową barierę mocy!

Moc jest z nami

A jej źródło stanowi silnik o pojemności 4087 cc i mocy 110 koni mechanicznych oraz bardzo przyzwoitym momencie obrotowym 460 Nm uzyskiwanym od 1400 obrotów. Obecność zgłaszają, jak to mawiają niektórzy, czterej jeźdźcy apokalipsy, czyli EGR, DPF, DOC i SCR, ale przy tej mocy trudno będzie się jednak obejść bez nich. Motor jest teoretycznie konstrukcją własną, przynajmniej w oparciu o doniesienia marketingowe, jednak nie jest tajemnicą, że Solis i Yanmar porozumiały się, czego owocem było powołanie w 2007 roku grupy International Tractors Limited, w obrębie której obie firmy współpracują. Zaś omawiany silnik ITL dość mocno przypomina serię 4TN (101FDT lub 107FHT) z nieco zmodyfikowaną pojemnością. Pytanie, dlaczego nie jest powiedziane to wprost, w końcu w przypadku silników japoński rodowód jest raczej atutem niż wadą.

Co nie stanowi tajemnicy za to użycie włoskiej skrzyni biegów Carraro w wariancie 12×12 z dodatkową redukcją w przód i finalnie 24×12 z Power Shuttle oraz przednim mostem również Carraro. To ważne o tyle, że Solis S110 będzie oferował prędkość jazdy od 0,43 do 40 km/h, trzy prędkości WOM: 540/540E/1000 oraz 4500 kg udźwigu tylnego podnośnika i to jest oferta, która powinna spełnić większość oczekiwań wobec ciągnika z tego segmentu mocy. Jeżeli dodać do tego pompę o wydatku 93 l/min oraz standardowe ogumienie 14.9×24 i 18.4×34 to rysuje nam się propozycja, którą można nazwać konkretną alternatywą dla produktów znanych nam już marek.

Cena i koszty – sprawy kluczowe

Słów kilka o stylistyce, która jest znana już z mniejszych serii. Jeżeli chodzi o kabinę czy wygląd zewnętrzny, to ci, którzy widzieli S90, nie będą zaskoczeni tak z zewnątrz jak i w środku. Optycznie na zdjęciach ciągnik wydaje się większy za sprawą kół. Jednak zmian jest niewiele, głównie kosmetycznych. Wewnątrz znajdziemy te same czytelne zegary, rewers przy kierownicy, zgrabnie rozmieszczone dźwignie i przyciski po prawej stronie – schludnie, ale bez rewelacji. Pozostają dwie kwestie: cena i serwis.

Jeżeli chodzi o pierwszą, to nie jest ona jeszcze znana, ale zaprezentowane w marcu warianty S90 i S75 debiutowały z cenami na poziomie 165 i 145 tys. zł netto, co oznacza, że w przypadku S110 powinniśmy zamknąć się w kwocie poniżej 200 tys. zł netto. Z jednej strony kwota ta może urosnąć, gdyż do sprzedażny maszyna trafi dopiero w roku 2024, a więc po korekcie cennika przełomu sezonów, z drugiej zaś nie zapominajmy, że do wielkiego powrotu szykuje się chociażby Hattat, który ostrzy sobie kły także na ten segment mocy, a do gry niebawem dołączy TAFE, które co prawda nie ma ciągnika w tym segmencie mocy, lecz pojawienie się ich ciągników w zakresie 50-75 KM może sprawić, że producenci będą musieli przemyśleć ewentualne podwyżki lub zawalczyć o klienta czymś innym, oby nie przesytem marketingu nad faktyczną treścią.

Jeżeli zaś idzie o serwis, to tutaj pierwsze skrzypce również będą grały pieniądze – koszty tuż przed wtórującą im dostępnością do części i wsparcia ze strony sprzedawców. Ciągniki o mocy ponad 100 KM, z mocnym podnośnikiem nie będą jedynie pyrkać wokół komina, a czeka je realna praca i mogą pojawić się poważniejsze usterki. W przypadku Solisa S75-S90-S110 na plus przemawia silnik o pojemności 4l, nieco owiany tajemnicą, jednak z Yanmarem za plecami oraz skrzynia produkcji Carraro, co nie powinno stanowić problemu nawet dla nieautoryzowanych serwisów.