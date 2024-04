Rynki towarowe- pogoda psuje wzrostowe odbicie

Po tym, jak w ubiegłym tygodniu kontrakty terminowe na pszenicę w Paryżu osiągnęły maksimum na poziomie nieco ponad 235 EUR za tonę, wczorajszy handel przyniósł realizację zysków.

Kontrakty na pszenicę spadały zarówno w Chicago jak i w Paryżu. Na Matif najczęściej notowany wrześniowy kontrakt zamknął się stratą w wysokości 5,25 EUR przy cenie 230 EUR/t. Na CBoT pszenica lipcowa straciła 13,75 centów spadając do 608,5 centów/buszel.

Jak informują analitycy ta korekta wystąpiła ze względu na pojawiające się lepsze raporty pogodowe . W tym tygodniu na południu Rosji spodziewane są opady deszczu, których rośliny pilnie potrzebują po okresie suszy. Te lepsze perspektywy pogodowe przełożyły się na realizację zysków na giełdach.

Ponadto inwestorzy w poniedziałek czekali na cotygodniowy raport o postępie upraw USDA , który został opublikowany po wczorajszym zamknięciu rynku. Według niego 49% obszarów uprawy pszenicy ozimej w USA zostało ocenionych jako dobre lub doskonałe, co stanowi o jeden punkt procentowy mniej niż w poprzednim tygodniu i było zgodne z oczekiwaniami.

Konsekwencje suszy były widoczne w Kansas . Ocena dobra i doskonała pogorszyła się w porównaniu do poprzedniego tygodnia z 36% do 31%. Jednak w niektórych innych stanach oceny nieznacznie się poprawiły. Wysiew pszenicy jarej wynosi obecnie 34%, o 19 punktów procentowych więcej niż tydzień temu. Tempo jest zatem znacznie szybsze niż oczekiwano i przekracza średnią z pięciu lat wynoszącą 19%. Postęp prawdopodobnie wywrze dziś dalszą presję na ceny.

Natomiast w przypadku rzepaku notowano wczoraj wzrosty i po raz pierwszy od 3 dni najczęściej handlowany kontrakt sierpniowy wzrósł o 4 EUR do 463,50 EUR/t. Na CBoT soja zamknęła się wyżej i najchętniej handlowany kontrakt lipcowy wzrósł o 4,75 centa do 1182 centów/buszel. Warto również zwrócić uwagę, że w poniedziałek ceny oleju palmowego w Malezji wzrosły, jednakże dziś rano widać już spadki, co może również zaważyć na handlu rzepakiem na Matif.

Pojawiły się również nowe prognozy zbiorów od Strategy Grains, które podniosło prognozę zbiorów rzepaku w UE o 20 tys. ton do 18,12 mln ton w porównaniu z marcowym szacunkiem. W porównaniu ze zbiorami w 2023 r. jest to nadal spadek o 9%. Prognozę zbiorów nasion słonecznika zwiększono o 70 tys. ton do 10,75 mln ton, przewyższając wynik z roku poprzedniego o 10,8%. Oczekuje się, że zbiory soi będą o 10 tys. ton większe w porównaniu z marcem i osiągną 3,11 mln ton, co oznacza wzrost o 6,8% w porównaniu ze zbiorami w 2023 roku.

źródło: Kaack