Przed majówką ceny w górę: Ceny zbóż 30.04.2024

W końcówce miesiąca, tuż przed weekendem majowym ceny na krajowym rynku idą wreszcie w górę. Najbardziej widać to po rzepaku i pszenicy. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 30.04.2023 r.?

Kończący się miesiąc przynosi dość duże ożywienie w cennikach, gdyż w większości przypadków ceny ruszyły w górę. Jest to bardzo zauważalne w przypadku najlepszych pszenic dostarczanych do portów oraz rzepaku. Jednakże te zwyżki cenowe nie przekładają się na większy ruch w skupach, który w dalszym ciągu jest na dość niskich poziomach.

Skupujący spodziewają się, że większe zainteresowanie sprzedażą może zacząć się dopiero po długim weekendzie. Wszystko zależeć też będzie na pewno od sytuacji na giełdach światowych, na których obecnie sytuacja jest całkiem dobra i jeśli tam nie nastąpi gwałtowne załamanie to jest duża szansa, że oferowane u nas ceny się utrzymają. Tego dowiemy się jednak najwcześniej za tydzień, kiedy to nasze firmy wrócą do normalnej pracy po dłuższej chwili odpoczynku.

Na chwilę obecną jednak wszystkie przedstawione wyżej czynniki, zwłaszcza sytuacja na giełdach światowych sprawiają, że za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1030 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 640 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 580 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 800 zł za tonę.

W górę ruszyły także ceny jęczmienia i w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego stawki zaczynają się od 550 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 800 zł/t. Nieznacznie podniosły się także maksymalne ceny za jęczmień paszowy i maksymalną ceną jest obecnie 730 zł/t, a minimalnie można dostać 500 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie jest to 700 zł/t.

Także żyto odnotowało wzrosty i za żyto paszowe minimalne stawki zaczynają się od poziomu 440 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 580 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 620 zł, a ceną minimalną jest 480 zł/t. Wyraźnie zyskuje natomiast rzepak, gdzie maksymalną stawką jest 2000 zł/t, a minimalnie skupujący płacą 1650 zł/t.

Dobre notowania na rynkach światowych przełożyły się również na krajowy rynek kukurydzy, gdzie cena maksymalna wreszcie wzrosła i maksymalne stawki to nawet 790 zł/t. Minimalnie za kupujący płacą 600 zł/t. Nieznacznie drożeje również owies za który skupujący są skłonni zapłacić nawet 970 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 670 zł za tonę.