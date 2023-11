Tanie ciągniki istnieją. 116 koni za niewiele ponad 180 tys. złotych

Choć ceny nowych maszyn przerażają, to na rynku nadal możemy spotkać ciągniki przystępne cenowo. Bez wątpienia do takich należy chiński YTO 1154, który plasuje się w stawce najtańszych koni mechanicznych na rynku.

Grupa YTO jest częścią potężnego konglomeratu SINOMACH produkującego m.in. sprzęt rolniczy i budowlany. To także największy producent ciągników w Chinach. Ta pozycja zobowiązuje i choć chińskie ciągniki z autorskimi silnikami spełniającymi normę emisji spalin Stage V to rzadkość, to YTO NLY 1154 właśnie taką jednostką o pojemności 4,3 l dysponuje. Stąd też chiński producent zaznacza swoją obecność na europejskim rynku, chociażby prezentując swoje maszyny na tegorocznej Agritechnice.

W środku luksusów nie znajdziemy, ale pamiętajmy, że jest to bodaj najtańszy w swojej klasie ciągnik na rynku. Mimo to wyposażono go w klimatyzację i fotel Grammera.

Przekładnia to prosta, rewersowana mechanicznie konstrukcja o 12 przełożeniach do przodu i 12 do tyłu umożliwiająca osiąganie prędkości w zakresie od 2,3 do 37.5 km/h. Ciągnik dysponuje dwoma prędkościami załączanego elektrohydraulicznie WOM – 540 i 1000 obr./min, a moc na wałku w przypadku modelu NLY 1154 to 88,5 KM.

Nie zachwycają parametry układu hydraulicznego; pompa ma wydatek 50 l/min, zaś maksymalny udźwig tylnego podnośnika to 2,5 tony. Cała konstrukcja waży natomiast 4,4 t.

Ciągnik YTO NLY 1154 jest dostępny w sprzedaży także w Polsce, a jego cena to 183 tys. zł netto.