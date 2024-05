Koszenie, prasowanie, zbiór przyczepą. Ceny usług zielonkowych 2024

Zielone żniwa nieśmiało nabierają rozpędu, zatem sprawdzamy jakie ceny usług w tym zakresie obowiązują w bieżącym sezonie.

Cały czas wysokie ceny paliw, części zamiennych i robocizny powodują, że w bieżącym sezonie nie ma co liczyć na obniżki cen w porównaniu do chociażby roku ubiegłego. W wielu przypadkach usługodawcy ceny utrzymują, a czasami nawet nieznacznie podnoszą.

Zdecydowanie najpopularniejszą usługą jak co roku jest prasowanie siana i sianoiszonki. Ciężko już natknąć się na usługę prasowania za 15 zł za belę, a jeśli już to będzie to bela w rozmiarze 120 cm prasowana prasą stałokomorową.

Najczęściej ceny rozpoczynają się od ok. 20 zł za belkę w przypadku prasowania siana, trochę zaś więcej za prasowanie materiału na sianokiszonkę. Jeżeli zaś weźmiemy pod uwagę usługi prasą zmiennokomorową czy bele o większej średnicy, osiągnięcie kwoty 30 złotych za sztukę nie będzie problemem. Sam załadunek i owinięcie beli folią w bieżącym sezonie będzie się wahał w przedziale 15-17 zł/szt.

Dużo mniejszym powodzeniem cieszą się natomiast usługi koszenia i zgrabiania zielonki, gdyż większość gospodarstw wykonuje je we własnym zakresie. Jeśli jednak będziemy chcieli skorzystać z takich usług to w przypadku rozliczenia godzinowego musimy się liczyć z kwotą minimum 150 zł/h, choć częściej spotykana jest obecnie stawka 200-250 zł/h.

W przypadku rozliczania usługi od powierzchni mówimy najczęściej o stawkach w przedziale 250-300 zł/ha. Do zgrabienia materiału na pokos zwykle należy doliczyć kolejne 50-70 zł/ha. Jeśli zamiast prasowania zdecydujemy się na zbiór pokosów za pomocą przyczepy objętościowej to w obecnym sezonie ceny wynoszą średnio 400-450 zł/ha.

Podane kwoty są oczywiście kwotami orientacyjnymi; usługodawcy są skłonni obniżać nieco ceny, kiedy np. zamawiamy kompleksową usługę, obejmującą dodatkowo np. ugniatanie zielonki na pryzmie. Dużo zależy także od areału – im większy, tym lepsza pozycja negocjacyjna usługobiorcy.