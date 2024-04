Otwarcie Experience Center w firmie MSD Animal Health

W środę 24 kwietnia 2024 mieliśmy okazję uczestniczyć w otwarciu Experience Center firmy MSD Animal Health w Psarach Małych k/Wrześni. Ta nowa jednostka ma na celu prezentowanie rozwiązań firmy w zakresie identyfikacji i monitorowania zdrowia zwierząt.

Firma MSD Animal Health znana jest polskim hodowcom głównie z produkcji kolczyków do znakowania zwierząt, a nowa jednostka czyli Expirence Center będzie wspomagać hodowców i lekarzy weterynarii w poznawaniu najnowszych rozwiązań technologicznych wspierających hodowlę i produkcję zwierzęcą. Centrum, zlokalizowane w zakładzie produkcyjnym firmy w Psarach Małych k/Wrześni, to element dalszego rozwoju MSD Animal Health w Europie Środkowej.

– Polska jest dla MSD Animal Health istotnym europejskim rynkiem o znaczącym potencjale – mówi Henrique Casagrande, dyrektor zarządzający regionem Europy Centralnej w MSD Animal Health – Firma od lat zwiększa tu skalę działalności, zarówno pod kątem inwestycji infrastrukturalnych, jak również zwiększania zatrudnienia – które tylko w ostatnim roku wzrosło o blisko 10 proc. Cieszymy się, że możemy ogłosić uruchomienie Experience Center: to pierwsza tego typu inicjatywa MSD Animal Health w Europie Środkowej.

Experience Center prezentuje rozwiązania technologiczne firmy, produkowane w zakładzie takie jak specjalistyczne produkty do identyfikacji i monitorowania zdrowia zwierząt. Produkcja fabryki pokrywa 15 proc. światowego zapotrzebowania na urządzenia do identyfikacji zwierząt. Roczna produkcja fabryki wynosi ok. 400 mln kolczyków dla zwierząt gospodarskich: bydła, owiec, kóz i innych zwierząt.

Dziś w ofercie MSD Animal Health znajduje się ok. 400 typów tych produktów, m.in. kolczyki wizualne, elektroniczne czy służące do pobierania tkanki z ucha pod kątem badań genomowych. W ofercie są również mikroczipy dla zwierząt towarzyszących i koni.

Podczas uroczystego otwarcia Experience Center, MSD Animal Health oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka podpisali Kartę Współpracy. W myśl jej zapisów, MSD Animal Health oraz Federacja będą wspólnie udzielać wsparcia doradczego i technologicznego kierowanego dla hodowców bydła mlecznego i producentów mleka. Współpraca będzie realizowana w toku transferu wiedzy na rzecz hodowców oraz szkoleń z zakresu użytkowania narzędzi służących poprawy zdrowotności stada oraz opłacalności produkcji mleka.

– Z satysfakcją podpisujemy Kartę Współpracy rozpoczynając nowy etap mający na celu popularyzowanie wiodących technologii wśród hodowców bydła i producentów mleka – mówi Henrique Casagrande. – Nieustannie pracujemy nad nowymi metodami i procesami, aby jeszcze efektywniej wspierać klientów i zwiększać lokalne inwestycje, rozszerzając zdolności produkcyjne. Chcemy nieustannie być cenionym partnerem dla klientów dzięki niezawodności, elastyczności i szybkości reakcji.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka to wiodąca organizacja branżowa o blisko 30-letnim dorobku, zrzeszająca 11 tys. członków – hodowców indywidualnych, gospodarstwa państwowe, spółdzielcze i dzierżawione.

– Cieszymy się, że wspólnie z tak kluczowym partnerem, jakim jest MSD Animal Health, będziemy wspólnie propagowali wiedzę i dobre praktyki w hodowli bydła w Polsce – mówi Piotr Doligalski, wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.