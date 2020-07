Zwrot podatku za paliwo; do kiedy składać faktury?

Przypominamy, że od 3 do 31 sierpnia w urzędzie swojej gminy można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego od paliwa używanego do produkcji rolnej.

W terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit na każdy litr paliwa to 1 zł, a więc do 1 ha rocznie rolnik może dostać zwrot do 100 zł. Kwota może być wyższa, jeżeli rolnik jest hodowcą bydła; wtedy ten roczny limit jest powiększony o kwotę 30 zł pomnożoną przez średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć: faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. Natomiast producenci bydła do wniosku dołączają również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Pieniądze wypłacane będą od 1 października do 30 października 2020 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.