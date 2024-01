Paliwo rolnicze w Polsce jednym z najdroższych w Unii Europejskiej

Niemieccy rolnicy protestują z powodu planów opodatkowania paliwa rolniczego. Zniesienie zwolnienia z podatku doprowadzi do sytuacji, w której będą płacić za paliwo tyle, co Holendrzy, i przestaną być konkurencyjni.

Niemiecki portal Agrarheute zamieszcza tabelę, w której porównuje koszty paliwa rolniczego w 27 państwach UE na podstawie danych z 1 stycznia 2024 r., oraz ranking państw pod tym względem. Polska zajmuje tu szóste miejsce z ceną 1490 euro za 1000 l. oleju napędowego rolniczego, natomiast Niemcy są na miejscu siódmym. Drożej niż w Polsce jest na Słowacji, w Austrii, Finlandii, Grecji i Holandii.

Niemcy obawiają się, że zniesienie zwolnienia z podatku od paliwa będzie ich windować w górę wraz ze wrastającymi opłatami za emisję CO 2 , by w roku 2026 zrównać koszty w Niemczech z kosztami w Holandii. Jak wiadomo, protestują przeciwko temu już teraz, bo uważają, że przez to rolnictwo niemieckie przestanie być konkurencyjne w UE.

Dwa ciekawe wnioski płyną z tego artykułu – pierwszy ten, że Niemcy teraz mają lepiej niż Polacy, ale nigdy nie dołączyli do żadnego polskiego protestu rolników. Drugi – że porównują swoje rolnictwo tylko z holenderskim, nie biorąc pod uwagę rolnictwa w pozostałych państwach UE.

Wnioski pozostawiamy Państwa refleksji.