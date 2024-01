Greenpeace w Niemczech: dotacje do paliwa rolniczego należy wycofać 

“Co roku do rolnictwa i produkcji żywności wpływa łącznie sześć miliardów euro w postaci dotacji szkodliwych dla środowiska. Oprócz środków z budżetu federalnego do dyspozycji jest jeszcze sześć miliardów euro ze Wspólnej Polityki Rolnej UE. Dotacje te należy stopniowo i całkowicie wycofywać do 2030 r.”- twierdzi niemiecki ekspert Greenpeace ds. rolnictwa Martin Hofstetter.

Niemiecki Greenpeace zdecydowanie negatywnie ocenia protesty niemieckich rolników wywołane zapowiedzią rządu federalnego rezygnacji z dopłat do paliwa rolniczego. Martin Hofstetter, niemiecki ekspert tej organizacji twierdzi w wywiadzie opublikowanym na stronie internetowej Greenpeace Deutschland, że zdotacji do paliw trzeba zrezygnować, dla dobra samych rolników, ponieważ paliwa kopalne niszczą środowisko.

“Powódź spowodowana zmianami klimatu zalała właśnie pola i pastwiska w całych Niemczech, a Niemieckie Stowarzyszenie Rolników chce w dalszym ciągu protestować przeciwko ochronie klimatu – jest to dla mnie niezrozumiałe. (…) Masowe wykorzystanie paliw kopalnych jest i pozostaje szkodliwe dla klimatu. Dlatego dobrze, że na tym dotacje się kończą” – mówi Hofstetter.

Ekspert Greenpeace uważa, że rolnicy są w błędzie (kłamią) twierdząc, że rolnictwo jest na granicy upadku a wycofanie dotacji do paliwa tylko przyspieszy ten upadek. Przecież otrzymują “miliardowe dotacje”, więc większość “łatwo sobie poradzi z planowanym zniesieniem dotacji do oleju napędowego”. W ogóle rolnictwo dostaje zbyt dużo pieniędzy i dlatego teraz rolnicy się buntują, a przecież żaden inny sektor nie jest tak wspierany z publicznych pieniędzy. Rolnictwo powinno wnieść swój wkład w osiągnięcie celów klimatycznych, a wycofanie dopłat będzie sygnałem dla branży, żeby bardziej postarać się o wprowadzenie na rynek ciągników elektrycznych.

Hofstetter uważa, że nie tylko należy przestać dopłacać rolnikom do paliwa, ale należy też obciążyć ich podatkiem za stosowanie pestycydów, z którego powinno być finansowane rolnictwo ekologiczne:

“Potrzebujemy również opłaty za pestycydy, aby ograniczyć nadmierne stosowanie pestycydów, a jednocześnie móc wspierać alternatywne ekologiczne środki ochrony roślin (takie jak naprzemienny, a zatem zdrowy płodozmian)”.

Cały wywiad dostępny na stronie Greenpeace