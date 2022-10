Znaczące zmiany w KRUS już pod koniec tego roku

Na IV kwartał tego roku planowane jest przyjęcie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która zwiększałaby poziom waloryzacji świadczeń rolniczych oraz rekompensowała opłacanie podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej.

– Proponowana zmiana sprowadza się do powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. […] Obecnie emerytura podstawowa (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1084,58 zł) jest znacząco niższa od najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1338,44 zł). Zaproponowane w przedmiotowym projekcie ustawy rozwiązanie pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania, w trakcie przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych – czytamy w projekcie.

Ustawa, jeżeli wejdzie w życie, pozwoli także na uzyskiwanie dodatków do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do zasad na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych; chodzi o osoby, które opłacają podwójną składkę lub składkę dodatkową, a nie otrzymują z tego powodu rekompensat podczas ustalania prawa do emerytury rolniczej.