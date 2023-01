Zmiany w prawie spadkowym

Rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie cywilnym, które mają zabezpieczyć spadkobierców, przede wszystkim osoby małoletnie i całkowicie ubezwłasnowolnione przez ułatwienie im lub ich opiekunom złożenia oświadczenia dotyczącego przyjęcia lub odrzucenia spadku. Celem skrócenia postępowań spadkowych wyłączeni od dziedziczenia zostaną dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia.

Projekt zmian w Kodeksie cywilnym przewiduje zmiany zasady dziedziczenia w trzeciej grupie spadkowej, w przypadku, gdy którekolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku. Udział spadkowy, który by mu przypadał, będzie przypadał jego dzieciom w częściach równych. Jeżeli dziecko któregokolwiek dziadków spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, udział spadkowy przypadał będzie w częściach równych ich dzieciom, a jeśli brak jest dzieci i wnuków tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku – pozostałym dziadkom, w częściach równych.

Wyłączeni od dziedziczenia zostaną dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia. Skróci to czas postępowania, sąd nie będzie musiał z urzędu poszukiwać tych osób.

Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku zostanie zachowany, jeżeli przed jego upływem osoba uprawniona do spadku złoży w tej sprawie wniosek do sądu. Jeśli złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku będzie wymagało zezwolenia sądu, bieg terminu na złożenie oświadczenia ulegnie zawieszeniu na czas trwania postępowania.

Za niegodne dziedziczenia będą mogły zostać uznane osoby, które uporczywie uchylały się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego, określonego

orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową. Dotyczy to także uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą.

Omawiane zmiany w Kodeksie cywilnym mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia. Projekt trafił teraz do Sejmu.