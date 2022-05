Pamiętaj o formalnościach przy otrzymaniu darowizny, m.in. maszyn rolniczych

Prawo dokładnie reguluje kwestie otrzymywania darowizn. Jeśli odbywa się ona w obrębie najbliższej rodziny, to wówczas nie zapłacimy podatku. Trzeba jednak pamiętać o jednej istotnej kwestii.

Często zdarza się, że rodzice przepisują, czyli darowują swoim dzieciom np. maszyny rolnicze. Sporządzana jest wówczas umowa darowizny i taka rzecz przechodzi na obdarowanego bez konieczności zapłaty podatku. Należy jednak dopełnić zgłoszenia tego faktu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu dla naszego miejsca zamieszkania.

Warto bezwzględnie pilnować terminu 6 miesięcy na zgłoszenie darowizny bądź spadku, gdyż jeśli termin minie, to podatnik definitywnie traci prawo do całkowitego zwolnienia. Nie jest możliwe wnioskowanie do organu podatkowego o przywrócenie terminu.

Jeśli z kolei otrzymujemy od rodziców pieniądze to warunkiem uzyskania całkowitego zwolnienia jest udokumentowanie otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

W tym miejscu warto wskazać, że obowiązek składania zgłoszenia nie dotyczy tych przypadków, w których dochodzi do zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego (czyli głownie nieruchomości, tj. ziemia rolna). W takiej sytuacji wszelkie obowiązki informacyjne spoczywają na notariuszu. Umowa darowizny w formie aktu notarialnego musi być zawarta, gdy dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości.

Należy również dodać, że opisane zwolnienie nie jest w żaden sposób limitowane, co oznacza, że niezależnie od wartości przedmiotu darowizny obdarowany może skorzystać z całkowitego zwolnienia. Dodatkowo nie ma znaczenia liczba darowizn. Jeżeli obdarowany będzie pamiętał o dokonaniu zgłoszenia, to niezależnie od ilości darowizn każdorazowo może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku.