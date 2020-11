Janusz Wojciechowski o Zielonym Ładzie i strategii “od pola do stołu”

– Strategia „od pola do stołu” podejmuje wyzwania związane z poprawą zrównoważonego charakteru całego systemu żywnościowego w taki sposób, aby nigdy nie osłabiać bezpieczeństwa żywnościowego i dostępu do żywności. Strategia „od pola do stołu” ma na celu zwiększenie starań europejskich rolników służących przeciwdziałaniu zmianie klimatu, ochronie środowiska, zachowaniu różnorodności biologicznej i poprawie dobrostanu zwierząt – wyjaśnia Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Według komisarza Wojciechowskiego nasz system żywnościowy musi stać się odporny, a cele ilościowe dotyczące ograniczenia stosowania pestycydów, nawozów i antybiotyków są ambitne, ale możliwe do osiągnięcia do 2030 r.

– Nasze społeczeństwo oczekuje, że sektor rolny będzie wyróżniał się wysoką efektywnością środowiskową. Rośnie popyt na zrównoważone produkty pochodzące z krótkich łańcuchów dostaw i produkty ekologiczne. Nie postrzegam tego jako zagrożenie, lecz jako szansę ekonomiczną dla rolników – stwierdził komisarz.

– Przyszła wspólna polityka rolna (WPR) jest w stanie zrealizować ambicje Zielonego Ładu, tym bardziej że na przyszłą WPR przeznaczona jest duża część budżetu UE. W tym kontekście pragnę podkreślić, że Rada Europejska obradująca w dniach 17–21 lipca 2020 r. uzgodniła znaczne zwiększenie finansowania WPR, zarówno poprzez wzmocnione wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027, jak i dzięki 8,2 mld EUR (w cenach bieżących) przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich w ramach narzędzia odbudowy „Next Generation EU”. Ogółem przewiduje się 386,7 mld EUR na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Do kwoty z wniosku Komisji z 2018 r. dodano 21,7 mld EUR. Jest to znaczący krok, który z pewnością pomoże nam osiągnąć cele Zielonego Ładu w rolnictwie – podsumowuje Janusz Wojciechowski.