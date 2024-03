Rolnicy powolutku zrozumieją, że decyzje UE są świetne

Podczas konferencji prasowej po ostatnim posiedzeniu AGRIFISH przewodniczący pracom Rady belgijski minister rolnictwa David Clarnival wyraził przekonanie, że ostatnie działania UE dotyczące rolnictwa powinny wygasić protesty rolników w Europie. „Jestem przekonany, że rolnicy będą w stanie zrozumieć, że te decyzje są korzystne dla nich” – powiedział Clarnival.

Minister David Clarnival i komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski odpowiadali na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej po ostatnim posiedzeniu Rady UE ds. rolnictwa i rybołówstwa (AGRIFISH). Ciekawe pytania zadał David Carreta, dziennikarz włoskiego Radio Radicale.

„Panie ministrze, powiedział pan rolnikom, że państwo ich wysłuchali. A czy państwa przyjaciele, jakimi teraz są rolnicy, czy oni państwa wysłuchają? Czy to wszystko, co państwo zrobili, obiecali zrobić, wystarczy, żeby uspokoić rolników i wygasić protesty w całej Europie? I czy te pomysły, które państwo oferują, rzeczywiście sprawią, że rolnicy nie będą chcieli ciągle więcej?” – zapytał Carreta.

Minister Clarnival wyraził przekonanie, że tak się właśnie stanie – rolnicy zrozumieją, że będzie dobrze, ponieważ ostatnie propozycje UE są dla nich bardzo korzystne.

– Jeżeli spojrzymy na liczbę decyzji podejmowanych na temat kwestii geopolitycznych, mówiliśmy o środkach podejmowanych wobec Rosji i w odniesieniu do Ukrainy; jeżeli spojrzymy na pakiet dotyczący Wspólnej Polityki Rolnej i te zmiany w nim zaproponowane, które przecież nie są bagatelne, i które trudno byłoby sobie wyobrazić, że dałoby się je wdrożyć w tak krótkim czasie – chodzi tu o uproszczenia administracyjne, które zostały przedstawione na AGRIFISH; jeżeli spojrzymy na poziom krajowy, środki regionalne, federalne, centralne – one wszystkie się sumują i jest ich dużo, myślę nawet, że są bardzo ambitne i myślę, że rolnicy zaczynają zdawać sobie z tego sprawę. I oczywiście, to nie jest wszystko jeszcze skonkretyzowane i nie trafia to do ich portfeli, ale są to środki konkretne, które przyniosą im korzyści. Ja jestem przekonany, że rolnicy będą w stanie te środki przeanalizować i zrozumieć, że teraz zmieniają się czasy i że to są decyzje korzystne dla rolników. I że wiele innych środków również zostanie również podjętych, pewne rozwiązania na szczeblu krajowym. Jestem przekonany, że stworzyliśmy cały szereg środków, które stanowią istotne rozwiązanie i które będą mogły złagodzić trudności, z którymi borykają się rolnicy. Oczywiście, można było iść jeszcze dalej, co do tego nie ma wątpliwości, ale ja odnoszę wrażenie, że nasi rolnicy powolutku zdadzą sobie sprawę, że sytuacja się zmienia na korzyść dla nich. Ale to do nich należy to, żeby oni sobie to uświadomili. No i oczywiście te rozwiązania będą musiały być konkretnie wdrożone – odpowiedział David Clarnival.

Bardzo ciekawie brzmi zdanie „ale to do nich należy to, żeby oni sobie to uświadomili” – jeśli dobrze się w nie wsłuchać, pobrzmiewa w nim pewna irytacja i sugestia, że jeśli tego nie zrobią to ich strata.

Ponieważ podczas konferencji mówiono też o propozycji uregulowania na poziomie unijnym kwestii cen za surowce rolne, dziennikarz Radio Radicale zapytał też komisarza Wojciechowskiego o tę propozycję:

„Jeżeli wprowadzą państwo uczciwe ceny, albo taką zasadę, żeby nie było możliwości sprzedawania produktów poniżej kosztów produkcji, kto te ceny będzie pokrywał? Kto tyle zapłaci?

– Rozumiem, że w podtekście tego pytania jest obawa, że ostatecznie konsumenci za to zapłacą” – odpowiedział Janusz Wojciechowski. – Chcemy oczywiście tego uniknąć, musi to zapłacić kompanie, firmy, które skupują produkty rolne i nie zawsze płacą uczciwą cenę za nie. Chodzi tu o przywrócenie właściwych relacji między firmami skupującymi, często bardzo dużymi sieciami handlowymi, które wykorzystują swoje przewagi na rynku. Są sektory i kraje, gdzie rolnicy są słabo zorganizowani i wystawieni na konkurencję. Cała dyrektywa o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych jest oparta na tej idei, żeby nie wykorzystywać rolników; generalnie konsumenci nie korzystają z nieuczciwych praktyk handlowych, tylko ci, którzy je stosują. Ofiarami są rolnicy.

Możemy zobaczyć obecną sytuację, gdzie bardzo spadły ceny płacone rolnikom, ale nie spadły ceny produktów żywnościowych w sklepach. To jest absolutnie niesprawiedliwe traktowanie rolników; potrzebna jest regulacja na poziomie europejskim, żeby nie można było omijać tego przepisu.