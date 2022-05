Zboża zachwaszczone miotłą zbożową. Jak odchwaszczać?

Miotła zbożowa jest uciążliwym chwastem jednoliściennym w plantacjach zbóż, wobec których charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością i prowadzi do obniżki plonu upraw. Podpowiadamy, jakie herbicydy można zastosować.

Już 5-10 szt./m2 miotły zbożowej zmniejsza plon o kilka proc., a większa liczba chwastów ok. 40 szt. to spadki plonu przy zbiorze prawie 30 proc.

Efektywne zwalczanie miotły zbożowej oprócz herbicydów sulfonylomocznikowych (jeśli nie ma form odpornych na substancje z tej grupy) daje np. pinoksaden, który stosuje się gdy na plantacji gatunkiem dominującym jest właśnie miotła zbożowa. Preparaty bazujące na tej substancji czynnej można użyć w termin wiosennym. Do odchwaszczania plantacji stosuje się także mieszaniny z ta substancją, np. gotową mieszaninę fabryczną pinoksaden i piroksysulam, która zadziała także na niektóre chwasty dwuliścienne.

Najczęściej zachwaszczenie plantacji stanowią nie tylko gatunki jednoliścienne. W większości przypadków mamy do czynienia z mieszanym zachwaszczeniem, czyli występują gatunki jednoliścienne, np. miotła zbożowa i kilka innych gatunków dwuliściennych, np. przytulia czepna, chaber bławatek, mak polny czy chwasty rumianowate. Do równoczesnego ograniczania chwastów jednoliściennych, np. miotły zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych, zarejestrowanych jest kilkanaście s.cz. Część stosować można do fazy rozwojowej 2. kolanka i późniejszej. Na wyrośnięte chwasty stosujemy wyższe z zalecanych dawek.

Herbicydy wiosenne na miotłę zbożową

Od ruszenia wegetacji do fazy 2. kolanka zbóż (BBCH 21-32), np. Atlantis Star, Rexade, Avoxa 50 EC w plantacjach pszenicy, pszenżyta, żyta i Axial One 50 EC w plantacjach pszenicy, pszenżyta, jęczmienia oraz Axial Komplett w pszenicy jarej.

Od ruszenia wegetacji do fazy pojawienia się liścia flagowego (BBCH 21-37), np. Axel-R 50 EC, Pinoxy 50 EC w plantacjach pszenicy, jęczmienia, pszenżyta, żyta.

Od ruszenia wegetacji do fazy końca strzelania w źdźbło/ w pełni wykształcony liść flagowy (BBCH 21-39), np. Hadden 550 WG, Nautius WG, Pygmee 550 WG w plantacjach pszenicy, pszenżyta.