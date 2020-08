Zatrzymanie wody powinno być naszym priorytetem

Z problemem suszy rolnicy mierzą się już od kilku lat praktycznie każdego roku. Zdaniem Podlaskiej Izby Rolniczej, działania związane z rozsądnym gospodarowaniem wodą, a w szczególności jej zatrzymaniem powinny być jednym z najważniejszych naszych priorytetów.

Ustawodawca w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie” wprowadził m.in. możliwość wykonania ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników, którą mogą realizować rolnicy indywidualni.

– Istnieją jednak obawy czy taka forma pomocy się sprawdzi w naszym województwie, głównie z uwagi na rozdrobnienie gospodarstw. Działki jednego właściciela są często oddalone od siebie o kilka kilometrów – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Według Izby Rolniczej racjonalniejsze wydają się być działania kompleksowe, prowadzone np. przez samorządy, które nakierowane będą na zatrzymanie wody i jej wykorzystywanie do nawadniania upraw. Przy czym studnie głębinowe powinny być stosowane jako rozwiązanie ostateczne, gdyż ich nadmierna eksploatacja może przyczynić się do spadku wód gruntowych, co długofalowo może skutkować pogłębianiem się problemu suszy.