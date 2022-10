Wysyp sprzętu rolniczego na przetargach AMW. Przegląd ofert i ceny

Na przetargach Agencji Mienia Wojskowego pojawiło się ostatnio sporo ofert interesujących z punktu widzenia zastosowań rolniczych. Są to m.in. ciągniki, przyczepy czy maszyny zielonkowe, a nawet rozsiewacz do wapna.

Zacznijmy od przetargu Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni, gdzie takich maszyn pojawiło się najwięcej.

Bodaj najbardziej interesującą ofertą jest ciągnik Ursus C-385, którego wyceniono na 18 tys. złotych.

Kolejny ciągnik oferowany przez OR AMW w Gdyni to Ursus C-360 z 1984 roku. Jego cena wyjściowa to 19 tys. zł.

Rozsiewacz nawozów i wapna RCW-5M/N016/1 wyceniono z kolei na 10 tys. zł.

Na przetargu pojawiły się także 4 przyczepy transportowe D-46S 2-os. (ładowność 3,5 t), każda z nich kosztuje po 5,5 tys. zł.

Popularny niegdyś zbieracz pokosów T0 85 MIROSŁAWIAK pochodzący z 1999 roku wyceniono na 15 tys. zł.

Kolejna oferta to ścinacz zielonek Z302/I “ORKAN 2A”, którego wyceniono na 5 tys. zł.

Prasa kostkująca Z-224/1 została wyceniona na 5 tys. zł.

Z kolei OR AMW w Poznaniu oferuje ścinacz zielonek Z302/I „ORKAN 2A” z 1992 roku za 2,5 tys. zł oraz kosiarkę rotacyjną Z-042 z 2002 roku za 2 tys. zł.

To tylko niektóre z ofert AMW. Więcej ofert i informacji można znaleźć na www.amw.com.pl.