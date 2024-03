A może Ursus 902 z przetargu AMW? Cena jest atrakcyjna

Na stronie bydgoskiego oddziału Agencji Mienia Wojskowego wystawiono do sprzedaży Ursusa 902. Może to dobra okazja, aby nabyć takiego właściwie już klasyka?

Oferta wydaje się atrakcyjna, choć nie zapominajmy że cena 20 tys. zł to dopiero wartość wyjściowa; minimalna, od której można zacząć składać oferty. Oferowany przez Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy egzemplarz jest w naprawdę niezłym stanie wizualnym; pochodzi on z 1982 roku.

Warto w tym miejscu przyjrzeć się rynkowi tego modelu; przeglądając oferty można zauważyć, że za kwotę 20 tys. zł trudno nawet szukać najbardziej zmęczonych egzemplarzy. Zazwyczaj za “dziewięćsetdwójkę” trzeba zapłacić ok. 25-30 tys. złotych. Jeżeli jednak zależy nam na egzemplarzu, który od razu będzie prezentował się świetnie i nie będzie wymagał ingerencji potrzebnej do doprowadzenia go do bardzo dobrego stanu, a ponadto będzie pochodził z końcowego okresu produkcji, wówczas trzeba liczyć się z wydatkiem nawet ok. 40 tys. zł.

Ursus 902 wywodził się z modelu C-385. Był wyposażony w przekładnię 16+8, 4-cylindrowy silnik o mocy 82 KM osiągający moment obr. na poziomie 280 Nm. Masa ciągnika wynosiła ok. 4,5 t, zaś jego podnośnik mógł udźwignąć nieco ponad 4 t.