Alternatywa dla zachodnich maszyn? Wysiew bezpośrednio po orce z Agro-Tom SPTW 3.0

Czy myśląc o złożonych i wielofunkcyjnych maszynach, takich jak chociażby zestawy uprawowo-siewne, też macie przed oczami niemal wyłącznie oferty czołowych firm zagranicznych? Jeżeli tak, to może warto spojrzeć na rodzime podwórko, ot chociażby takie w mieście Pogorzela.

Właśnie na jednym z takich podwórek, w głowie Pana Tomasza Kaniewskiego zrodziła się myśl aby swoje umiejętności i pomysły przekuć w czyn. Doświadczenie z pola oraz początkowej działalności związanej ze sprowadzaniem i odbudową maszyn zagranicznych producentów dały solidne podstawy by w końcu odważyć się na zbudowanie własnej konstrukcji i tak zaczęła się historia firmy Agro-Tom w roku 2005.

Licząc od roku 2005 mamy do czynienia z firmą o zaledwie 19. latach doświadczenia, jednak gdy spojrzeć na sposób, w jaki wykonane są maszyny firmy Agro-Tom, trudno znaleźć choćby jedno uchybienie, do którego można by mieć zastrzeżenia. Oczywiście, każdy rolnik ma swoje wymagania i upodobania, co sprawia, że skonstruowanie maszyny idealnej jest po prostu niemożliwe do wykonania. I nie, nie jest nią również zestaw uprawowo-siewny SPTW 3.0, o którym mowa z uwagi na premierę jaką miał podczas targów Agrotech w Kielcach. Trzeba jednak przyznać, że patrząc na nowinkę od Pana Tomasza, trudno odeprzeć wrażenie, że dla wielu to może być idealny wybór.

SPTW 3.0 w detalach

Wypadałoby zacząć od ogólnej charakterystyki maszyny, chociażby omówienia bazy, jaką stanowi dwunastowirnikowa dwuzębowa brona aktywna o szerokości roboczej 3 metry, czy też sekcji wysiewu, na którą składają się 24 redlice o średnicy 340nmm rozstawione co 12,5 cm wspierane przez koła kopiujące 330/50, ale nie. Równie istotną informacją byłoby przytoczenie zgrubnego zapotrzebowania na moc całego zestawu, które wynosi od 150-180 KM, czy też jego masy, wynoszącej w wariancie podstawowym około 2800 kg albo pojemności zbiornika – przyzwoite 1650 litrów.

Ja jednak pozwolę sobie najpierw zwrócić uwagę na staranność z jaką zostały poprowadzone wiązki elektryczne i to nie tylko te od bazowego terminala sterującego Touch 800 od Müller Elektronik, ale wszystkie jakie są rozłożone na całej maszynie. Niech was nie zwiodą opaski zaciskowe, bowiem jest to element, który znajdziemy i w droższych konstrukcjach, chodzi o ogólny zamysł i mówiąc kolokwialnie porządek w kablach, które dodatkowo zostały poprowadzone w miękkich peszlach, dając nadzieję na wiele sezonów bez przetartych przewodów. Być może istnieją rozwiązania jeszcze bardziej eleganckie, jednak i tu pragnę zwrócić uwagę, że droższe maszyny wcale z nich korzystać nie muszą.

Kolejną kwestią, jaką warto podjąć podczas omawiania SPTW 3.0 to bogata specyfikacja bazowa maszyny. Oprócz wspomnianych elementów, w składzie podstawowym zagrają również: wał rurowy 500 mm, oświetlenie LED – z gustownie wyciętą osłoną, podest ułatwiający załadunek, dwutalerzowe redlice ze skrobakami i centralnym dociskiem, a wewnątrz zbiornika także sito. Oczywiście, wszystkie piasty są bezobsługowe również w standardzie. Natomiast lista rezerwowa, wedle decyzji selekcjonera, zaoferuje: szybką wymianę zębów, kamerę tylną, wał gumowy 500mm lub gumowy LSTXE, wał crosskill 500 mm, wał Packera 500 mm czy wałek WOM.

Całkiem nieźle jak na maszynę, o której nie pomyślelibyście ani w pierwszej czy nawet drugiej kolejności podejmując temat wysiewu bezpośrednio po orce. A w nowej, odważnej jak na branżę agro kolorystyce, SPTW prezentuje się wybitnie dobrze. Pozostaje nam jedynie liczyć na rychłą możliwość zobaczenia jej w akcji.