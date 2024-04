Odchwaszczanie ziemniaka przed wschodami. Ostatni dzwonek na herbicydy doglebowe

W praktyce koniec kwietnia i początek maja oznacza, że na większości plantacji ziemniaków wykonano już ostateczne formowanie redlin. Możemy przystąpić do zabezpieczenia plantacji przez okres kolejnych 4-6 tygodni przed kiełkującymi chwastami.

Odchwaszczanie plantacji ziemniaków za pomocą herbicydów doglebowych jest zadaniem dosyć prostym, gdyż walkę taką można prowadzić wykorzystując do tego celu kilka bardzo skutecznych s.cz., które można zastosować pojedynczo lub w różnych kombinacjach, zaraz po posadzeniu bulw ziemniaka i uformowaniu redlin jednak nie później jak do fazy formowania i wzrostu pędu w kierunku powierzchni gleby (BBCH 00-09).

Herbicydy z jedną substancją czynną

Po ostatecznym obredleniu, zabronowaniu i ukształtowaniu redlin, ale nie później niż na 5-7(10) dni przed pojawieniem się wschodów roślin ziemniaka (BBCH 00-08/09), można zastosować kilka pojedynczych s.cz., tj.:

– prosulfokarb (np. Fidox 800 EC, Roxy 800 EC i Proof), który skutecznie ograniczy chwasty jednoliścienne, tj. chwastnicę jednostronną i wiechlinę roczną oraz wybrane gatunki dwuliścienne, tj. gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik perski i szarłat szorstki.

– metrybuzyna (np. Buzzin, Citation 70 WG, Elafi 70 WG, Tuberon 70 WG), zwalczająca skutecznie jedynie chwasty dwuliścienne, tj. fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, szarłat szorstki i tobołki polne.

– aklonifen (np. Bandur 600 SC, Bingo 600 SC, Chandor, Chanon 600, Dubri 600 SC, Dubri Bis 600 SC, Kenofen 600 SC, Proclus, Shango), który skutecznie ogranicza chwasty jednoliścienne (głównie chwastnicę jednostronną i wiechlinę roczną) i niektóre chwasty dwuliścienne, np. fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna nadmorska, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

– metobromuron (np. Inigo 500 SC, Luptic 500 SC, Mandryl, Meto4herbi 500 SC, Metobrom 500 SC, Metobrom Plus 500 SC, Pro-Metobro 500 SC, Proman 500 SC, Soleto 500 SC, Torrent 500 SC), zwalczający chwasty jednoliścienne (np. owies głuchy i wiechlinę roczną) oraz szereg gatunków chwastów dwuliściennych, tj. dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest kolankowy, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, szczyr roczny*, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

– chlomazon (np. Angelus 360 CS, Boa 360 CS, Chlomaz-Life, Clomate 360 CS, Clomaz 36 SC, Clozone, Command 360 CS, Efector 360 CS, Evea 360 CS, Kalif 360 CS, Koncept 360 CS, Libeccio 360 CS, LS-Clomaz, Prize, Reactor 360 CS, Upstage oraz Boa Pro 480 EC, Command 480 EC, Efector Pro 480 EC, Kilof 480 EC, Reactor Plus 480 EC, Szpada 480 EC), zwalczający niektóre chwasty jednoliścienne (np. chwastnicę jednostronną) i wybrane chwasty dwuliścienne, np. bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne i żółtlica drobnokwiatowa.

Mieszaniny fabryczne

Oprócz wyżej wymienionych pojedynczych s.cz., dostępne są również w sprzedaży gotowe mieszaniny składające się z dwóch s.cz., tj.:

– pendimetalina + chlomazon (np. Stallion 363 CS), duet ten skutecznie ogranicza niektóre chwasty jednoliścienne (np. chwastnica jednostronna, wiechlina roczna i perz właściwy) i niektóre gatunki dwuliścienne, tj. dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rdest ptasi, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity i tobołki polne.

– metrybuzyna + flufenacet (np. Plateen 41,5 WG), te dwie substancje dobrze eliminują z plantacji chwastnicę jednostronną oraz niektóre chwasty dwuliścienne, tj. dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, przetacznik rolny, poziewnik szorstki, tobołki polne i tasznik pospolity.

– metrybuzyna + diflufenikan (np. Tavas 312,5 SC), mieszanina ta wykorzystywana jest do zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz dymnicy pospolitej, fiołka polnego, komosy białej, maruny bezwonnej, przetacznika perskiego, rdestówki powojowej, samosiewów rzepaku, tasznika pospolitego i tobołków polnych.

– metobromuron + chlomazon (np. Sinopia i Toluso), duet ten skutecznie ogranicza niektóre chwasty jednoliścienne (tj. chwastnica jednostronna) i wybrane chwasty dwuliścienne, np. chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity.

– metrybuzyna + chlomazon (np. Avatar 293 ZC), natomiast mieszanina tych dwóch substancji, skutecznie zwalcza jedynie chwasty dwuliścienne, tj. dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przetacznik polny, rdest powojowy, tasznik pospolity, tobołki polne i żółtlica drobnokwiatowa.

Herbicydy hybrydowe

Ponadto plantator ma do dyspozycji jeszcze jedno rozwiązanie pod postacią, tzw. herbicydów „hybrydowych”, które może zastosować doglebowo przedwschodowo jak i w czasie wschodów lub po wschodach, gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 8-10 lub 13-15 cm, a chwasty są w fazie kiełkowania lub siewki.

Klasycznym przykładem takiej substancji jest metrybuzyna (np. Aurelit 70 WG, Mistral 70 WG, Raba 70 WG oraz Sencor Liquid 600 SC, Solanum 600 SC), która w takim wydaniu, ograniczy występowanie chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych, tj. chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, przetacznik perski, rdest powojowaty, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne i żółtlica drobnokwiatowa.

Odmiany wrażliwe na metrybuzynę

W odmianach ziemniaka, tj. Anielka, Aster, Bila, Irga, Klepa, Lord, Lotos, Tokaj, Sante, środki zawierające metrybuzynę, należy stosować wyłącznie na 10 dni przed przewidywanym terminem wschodów roślin ziemniaka. Natomiast nie zaleca się stosować jej do odchwaszczania odmiany Dunajec. Co się tyczy plantacji ziemniaków nasiennych, to nie należy stosować jej w czasie wschodów i po wschodach roślin ziemniaka w odmianach: Mila, Tara i Lawina, ponieważ istnieje możliwość pojawienia się przebarwień na blaszkach liściowych, które mogą utrudnić prawidłowe wykonanie selekcji negatywnej (zamazanie objawów chorób wirusowych).