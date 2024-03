Hardi Alpha evo IV Titanium – ma nosa do oprysków

Coraz częściej widujemy na polach opryskiwacze samojezdne. Ich użycie pozwala oszczędzać czas, pieniądze i, dzięki najnowszym rozwiązaniom technicznym, także samą chemię, a to już wysoka stawka. Każda ich kolejna generacja przynosi też ogromne zmiany w technice oprysku i taki jest opryskiwacz Hardi Alpha evo IV w wersji Titanium. I oczywiście ma nosa do oprysków.

Wielkie i nieco niezgrabne, ale jednak niebywale użyteczne i napakowane najnowszymi technologiami. Takie są opryskiwacze samojezdne. Ich gwałtowny rozwój wynika z zainteresowania rolników takimi maszynami, bo już dawno dostrzegli oni ogromny potencjał, jaki niosą te maszyny. Jedną z nich mogliśmy zobaczyć na tegorocznej edycji targów techniki rolniczej Agrotech w Kielcach, gdzie na hali E firma Hardi miała swoje stoisko.

Od momentu powstania w 1957 roku ta duńska firma wielokrotnie pokazywała swoje niezwykle ciekawe konstrukcje, a większość z nich to różnej maści i wielkości opryskiwacze oraz sprzęt do ochrony roślin. Wciąż rozwijając technikę oprysku, Hardi należy dziś do światowej czołówki producentów takich maszyn. Nic więc dziwnego, że w swojej ofercie od wielu lat ma także opryskiwacz samojezdny, a tego roku w Kielcach wystawiony został najnowszy z nich – Alpha evo IV w wersji Titanium.

Opryskiwacz z nosem i tak ma być

Pod tą niewątpliwie ładną i godną samochodu rajdowego nazwą kryje się bardzo ciekawa maszyna. To już kolejna, czwarta wersja serii Alpha i to w bardzo wysokiej wersji wyposażenia Titanium. Już na pierwszy rzut oka wyróżnia się spośród obecnych na rynku tego typu opryskiwaczy długą maską z przodu. Ten “nos” mieści 6-cylindrowy silnik marki Deutz o mocy 245 koni mechanicznych, który jednak nie jest głównym źródłem napędu. Napędza właściwie tylko pompy hydrauliczne, które wytwarzając ciśnienie, zasilają hydrauliczne silniki firmy Poclain, współpracujące z systemami Danfos.

Model ten ma zbiornik o pojemności 5100 litrów i 36-metrową belkę, która oczywiście w czasie Agrotechu pozostawała w stanie transportowym. O ile dziś można tak powiedzieć, to Alpha IV evo może mieć konwencjonalną belkę, ale sztandarowym wyposażeniem jest belka Twin Force z unikalnym rękawem powietrznym. Pomocniczy strumień powietrza do niego zapewniają dwa duże hydraulicznie napędzane wentylatory. Belka ta ma możliwość przesunięcia kąta natarcia powietrza i cieczy w zakresie 40 stopni do przodu i 30 do tyłu.

Belka pozwala oszczędzać

Tak zasilany rękaw powietrza w Hardi Alpha IV pomaga ograniczyć znoszenie oraz pozwala na wykorzystanie każdego korzystnego dla oprysku okna pogodowego, których długość coraz bardziej się kurczy. Ta zaawansowana belka pozwala też na znaczącą redukcję cieczy roboczej nawet do 100 litrów na hektar, a sumaryczne zużycie samego środka czynnego spada dzięki tej technologii nawet o 50%.

Opryskiwacz samojezdny Hardi Alpha IV evo Titanium ma także hydraulicznie sterowany system zmiany szerokości układu jezdnego. Możemy go regulować bezstopniowo w czasie jazdy czy programować na poszczególne pola w zakresie od 1,80 do 2,80 metra. Ten wysoki model ma jeszcze mniejszego brata, który ma zbiornik o pojemności 4000 litrów i możliwość zastosowania belek także o rozpiętości od 24 do 36 metrów.

Niewątpliwie ten charakterystyczny model wzbudzał ciekawość zwiedzających, ale jak nam powiedziano, Hardi pracuje już nad nową serią samojezdnych opryskiwaczy, która nie będzie miała już takiego wyglądu. Niezależnie jednak od konstrukcji przyszłego modelu trzeba przyznać, że Hardi ma nosa do opryskiwaczy.