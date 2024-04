Kukurydza – jak ocenić uszkodzenia przymrozkami?

Jesteśmy po fali przymrozków. Nasze plantacje w zależności od uprawy wyglądają różnie. Bardzo często na plantacjach z kukurydzą widać obumarłe, przemarznięte liście. Nie zawsze taki widok musi oznaczać, że roślina wymarzła.

W przypadku kukurydzy najważniejszy będzie stan nie liści, a stożka wzrostu. Gdzie zatem znajduje się ten stożek wzrostu? Należy delikatnie wykopać roślinę z pola. Na głębokości około 1,5 cm pod glebą będzie stożek wzrostu. Bardzo ważne jest – jaki będzie mieć on kolor. Jeżeli będzie biały, a tkanki będą sztywne to znaczy, że przymrozek nie uszkodził stożka kukurydzy, a roślina jest żywa. Gorzej, gdy po wykopaniu kukurydzy z gleby okaże się, że stożek wzrostu rośliny jest koloru szarobrunatnego, a do tego jego tkanki są wiotkie albo nawet lekko przegniłe. Niestety, w takiej sytuacji roślina przemarzła.

Kukurydza w zasadzie do wytworzenia 6. liścia właściwego ma schowany stożek wzrostu pod glebą. Dlatego na tę chwilę spadki temperatur powietrza nie powinny powodować większych szkód, ponieważ kukurydza na polach jest jeszcze bardzo mała. Najlepiej jest obserwować na polu, czy za kilka dni ze środka rośliny wychodzi nowy liść. Jak wyjdzie, to znaczy, że kukurydza przezwyciężyła te chłody.

Gorzej jest w przypadku, gdy posialiśmy kukurydzę, a w momencie przymrozków była ona w fazie wschodów. To właśnie faza kiełkowania jest tą fazą krytyczną u kukurydzy. Jeżeli koleoptyl, który zabezpiecza pierwszy liść przed uszkodzeniem, zostanie zniszczony, to będzie problem ze wschodami roślin. Takie plantacje trzeba szczególnie obserwować. Być może trzeba będzie je przesiać. Ale na razie nie panikujmy.

Obserwujmy co się dzieje na polach. Zapowiadane jest ocieplenie. Kukurydza potrzebuje zaledwie około 5-10 dni na regenerację. Po tym czasie będziemy mogli ocenić, czy ostatnie przymrozki uszkodziły trwale rośliny.