Po Świętach wróciły podwyżki cen zbóż. Mocno w górę rzepak

Pierwszy dzień po świątecznej przerwie był naprawdę udany dla cen zbóż i oleistych, szczególnie w Paryżu. Za oceanem ceny były raczej stabilne.

Cena rzepaku wzrosła wczoraj na paryskim Matifie aż o 13,75 EUR/t do 580 EUR/t. Pszenica zdrożała o 3,5 EUR/t do 315,25 EUR/t, zaś kukurydza o 3,25 EUR/t do 299,25 EUR/t. Za oceanem zmiany raczej niewielkie; pszenica i soja poruszały się w trendzie bocznym, nieco większy wzrost wystąpił w przypadku kukurydzy, bo o 1,28 proc.

Cena rzepaku podążała we wtorek za informacjami ze świata; jak poinformował Reuters, wzrosła cena ropy naftowej do najwyższych poziomów od trzech tygodni w nadziei na wzrost popytu na paliwo po tym, jak Chiny ogłosiły, że od 8 stycznia przestaną wymagać od przyjeżdżających podróżnych poddania się kwarantannie, co jest dużym krokiem w kierunku złagodzenia rygorystycznych ograniczeń na granicach.

Cały czas ze względu na gwałtowny atak zimy pod znakiem zapytania pozostaje stan upraw w USA.