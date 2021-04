Wnioski o dopłaty tylko przez Internet

Przypominamy rolnikom, że mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i dopłat obszarowych z PROW za 2021 rok jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od 15 marca do 17 maja. Możliwe jest również złożenie wniosku po tym terminie, nie później jednak niż do 11 czerwca 2021 r., jednak spowoduje to sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki.

Natomiast zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmiany po tym terminie powoduje pomniejszenie płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia.

– Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że nie poradzą sobie z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników ARiMR. Wszelkie wątpliwości związane z naborem można konsultować dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii: 800 380 084 w dni robocze w godz. 7.00 – 19.00 oraz w sobotę 10.00 – 16.00. Ponadto w placówkach Agencji znajdują się specjalne stanowiska, by można było wysłać wniosek, a eksperci służą wsparciem w kwestiach technicznych – informuje ARiMR.