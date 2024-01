Wielki protest bez spodziewanego efektu – niemiecki minister finansów nie zgadza się na żądania rolników

Wiec protestacyjny rolników w Berlinie, który odbył się 15 stycznia, był kulminacyjnym momentem protestów trwających od tygodnia. W stolicy RFN zgromadziło się od 8,5 tys. (wg policji) do 30 tys. (wg organizatorów) rolników, w tym sześć tysięcy ciągników.

Jak informuje rbb24 tysiące demonstrujących w Berlinie rolników protestowało przeciwko polityce rolnej rządu federalnego Niemiec. Głównym żądaniem było wycofanie się z planowanych cięć dotacji dla rolników, przede wszystkim zwolnienia z podatku paliwa rolniczego, jednak generalnie rolnicy żądali usunięcia wszelkich obciążeń nałożonych na rolnictwo, także administracyjnych.

Na wiecu protestacyjnym wystąpił federalny minister finansów Christian Lindner (FDP), lecz z powodu gwizdów i obraźliwych krzyków mógł mówić dopiero po apelu prezydenta Niemieckiego Stowarzyszenia Rolników Joachima Rukwieda. Mimo prośby o spokój, przemówienie ministra przerywały co chwila okrzyki “wynoś się”, trąbienie i gwizdy. Nic dziwnego, ponieważ Lindner bronił planowanej obniżki dotacji do oleju napędowego, łagodząc swoje stanowisko stwierdzeniami, że rolnicy nie powinni ponosić większych ciężarów niż inne branże, a w zamian za rezygnację z żądań zostanie ograniczona im biurokracja.

Na marginesie wiecu odbyły się rozmowy polityków trzech frakcji tworzących koalicję “sygnalizacji świetlnej” (SPD, FDP, Zieloni) z przedstawicielami rolników. Jak donosi rbb24, “według sekretarza generalnego Niemieckiego Związku Rolników Bernharda Krüskena rozmowa nie przyniosła żadnych rozstrzygnięć”.

Do żądań i protestów rolników dołączyli spedytorzy i transportowcy. „Nasza branża też ma dość” – powiedział cytowany przez rbb24 Dirk Engelhardt, rzecznik zarządu Federalnego Stowarzyszenia Logistyki Transportu Drogowego i Utylizacji Odpadów (BGL). Powodem do niezadowolenia jest tu podniesiona w grudniu opłata za przejazd ciężarówkami, do której doliczono dodatkową opłatę za emisję CO2. Natomiast Federalne Stowarzyszenie Logistyki i Transportu pro (BLV-pro) wezwało już do zorganizowania w czwartek wiecu kierowców ciężarówek w Berlinie.