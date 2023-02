Wielka Brytania przedłuża kontyngent bezcłowy dla Ukrainy o rok

Brytyjski rząd oficjalnie ogłosił zamiar kontynuacji bezcłowego handlu z Ukrainą. Poinformował o tym minister handlu międzynarodowego Nigel Huddleston w parlamencie, o czym poinformowała na Facebooku pierwsza wicepremier i minister gospodarki Ukrainy Julia Swyridenko.

– To oświadczenie jest jednym z kroków do sformalizowania naszej grudniowej umowy politycznej z sekretarzem stanu ds. biznesu i handlu międzynarodowego Kemi Badenochem. Tę i inne umowy sformalizujemy na posiedzeniu komisji handlu w marcu 2023 r. – zaznaczyła.

Według Julii Swyridenko systematyczne wsparcie gospodarcze Ukrainy ze strony partnerów przybliża zwycięstwo i szybkie ożywienie. Dodała, że ​​rząd pracuje nad tym, aby wiosną tego roku było więcej dobrych wiadomości dla ukraińskiej gospodarki.

Rząd Wielkiej Brytanii, według agencji Reuters, powiedział, że kontynuuje tymczasową liberalizację ceł dla Ukrainy do początku 2024 roku.

– Liberalizacja wszystkich ceł importowych z Ukrainy będzie nadal obowiązywać w całym Zjednoczonym Królestwie i posiadłościach Korony – powiedział minister Nigel Huddleston.

Jak informowało wcześniej GMK Center, w maju 2022 roku Ukraina i Wielka Brytania prawnie ustaliły anulowanie ceł importowych i kontyngentów taryfowych w handlu dwustronnym poprzez podpisanie stosownej umowy. Miała obowiązywać przez 12 miesięcy, ale za zgodą stron może zostać przedłużona na nowy okres. Według Ministerstwa Gospodarki w 2021 roku obroty handlowe między Ukrainą a Wielką Brytanią wyniosły 2,2 mld USD.

Obecnie również Komisja Europejska zatwierdziła propozycję przedłużenia o kolejny rok autonomicznych środków handlowych (czasowego zawieszenia importowych taryf celnych, kontyngentów i środków ochrony handlu) w stosunku do ukraińskiego eksportu do Unii Europejskiej. W 2022 roku ukraiński eksport do UE wyniósł 27,9 mld USD.