Tysiące rolników znów wyjdą na ulice Warszawy?

Czyżby szykowała się nam w stolicy powtórka z jesieni zeszłego roku, kiedy to rolnicy masowo przyjechali, aby protestować przeciwko tzw. piątce Kaczyńskiego? Wskazują na to wypowiedzi Michała Kołodziejczaka, lidera Agrounii, który zasugerował protest przeciwko przegłosowanemu wczoraj przez Sejm Krajowemu Planowi Odbudowy.

– Jak rolnicy nie narobią hałasu, to nikt o nas nie mówi. Jak się nas nie boją, to nas lekceważą. Jak my nie narobimy hałasu, nie przyjedzie nas do stolicy kilkadziesiąt tysięcy, to o nas całkowicie zapominają – mówił dziś podczas konferencji prasowej przed Sejmem RP lider Agrounii, Michał Kołodziejczak.

– Polska wieś została wczoraj sprzedana za symboliczne 4%, które rzekomo ma dostać nie tylko rolnictwo, ale całe tereny wiejskie. Pokazujemy dzisiaj, że jeżeli te plany się nie pozmieniają, to nie odpuścimy i już w przyszłym tygodniu w stolicy polscy rolnicy dojdą do głosu. Trzeba jasno powiedzieć, że pieniądze, które zostały przeznaczone [w ramach KPO, red.] są symboliczne i małe. […] My za te 4% zostaliśmy sprzedani – dodał.

Na konferencji pojawili się również poseł Lech Kołakowski i przewodniczący Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktor Szmulewicz.