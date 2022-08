Używany głębosz czy usługa? Co się bardziej opłaca?

Głęboszowanie gleby nie jest zbyt popularnym zabiegiem agrotechnicznym choć pozytywnych efektów tego zabiegu nie sposób przecenić. Z racji małej popularności usług również nie jest zbyt dużo, więc czasami można się pokusić o zakup używanej maszyny.

Zabieg głeboszowania służy zerwaniu podeszwy płużnej, która utrudnia rozwój roślin. Z tego też względu nie jest to czynność którą wykonuje się co roku. To z kolei warunkuje dość słabe nasycenie runku usług takimi zabiegami.

Obecnie ze względu na wysokie ceny paliwa tego typu usługi dość mocno podrożały. W przypadku usługi wykonywanej na 30 cm ceny w obecnym sezonie oscylują w granicach 300- 350 zł/ha. Jeśli natomiast jest to głębokość 50 cm to ceny wzrastają do 400 – 450 zł za hektar.

Z tego względu jeśli mamy do głęboszowania np. 10 ha można, pokusić się o zakup używanego grubera. Ceny takich maszyn w wersji z 3 łapami zaczynają się już od 4,5 tys. zł. Jeśli uda się natomiast znaleźć maszynę z wałem doprawiającym to minimum, jakie obecnie trzeba zapłacić za maszynę w dobrym stanie to 6 tys. zł. Oczywiście są to maszyny na zabezpieczeniu kołkowym. Te na zabezpieczeniu non-stop są minimum 3 – 4 tys. zł droższe.

Zatem z prostej kalkulacji wynika, że zakup najprostszego grubera może zwrócić się już po 1 sezonie. Należy oczywiście wziąć pod uwagę, że tego typu maszyna potrzebuje mocnego ciągnika. 100 KM to raczej minimum jakiego będziemy potrzebować dla 3 łapowej maszyny. Kolejną kwestią jest paliwo potrzebne do pracy, a tego na hektar raczej nie zużyjemy mniej niż 18-20 l przy pracy na 30 cm, a przy 50 cm głębokości będzie to już ok. 25 l.

Mimo kosztów, jakie trzeba ponieść na zgłęboszowanie 1 ha pola własnym głęboszem, zakup używanej maszyny może się w dzisiejszych warunkach opłacać, zakładając, że nasz ciągnik sobie z tym zadaniem poradzi.