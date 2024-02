Ceny usług rolniczych wiosna 2024

Coraz cieplejsza aura, mimo że to jeszcze kalendarzowa zima, sprawia, że na polach pojawiają się już pierwsze maszyny. Co prawda duże uwilgotnienie gleby powoduje, iż w wielu miejscach trudno jeszcze na pola wjechać, jednak jeśli nie będzie w najbliższych dniach padać, prace ruszą pełną para. Sprawdziliśmy zatem, ile trzeba będzie zapłacić za takie usługi jak m.in. orka czy siewy wiosną 2024 roku.

Obecny czas nie jest z pewnością sprzyjający dla rolników, gdyż ceny płodów rolnych znajdują się na wieloletnich minimach, a koszty cały czas rosną. Jedyną dobrą informacją w tym wszystkim jest to, że w porównaniu do poprzedniego roku nie ma wielkich ruchów w cennikach usługodawców i ceny większości usług rolniczych pozostają na poziomach zbliżonych do ubiegłorocznych.

Na pewno jedną z częściej wybieranych przez rolników usług jest orka i w tym przypadku ceny usługi rozliczane są najczęściej od hektara wykonanej pracy i oscylują one najczęściej w granicach od 270 do nawet 370 zł za hektar z paliwem.

Kolejną popularną usługą jest talerzowanie, którego ceny od ubiegłego roku nie uległy większym zmianom i bez problemu znajdziemy oferty nawet za 180 zł od hektara, choć większość stawek oscyluje obecnie w granicach od 200 do 250 zł za hektar z paliwem.

Duża grupa usługobiorców na wiosnę decyduje się również na usługi rozsiewu wapna lub rozrzucanie obornika. W tym przypadku jeśli chodzi o rozsiewanie wapna za pomocą przystosowanych do tego celu rozrzutników zapłacimy minimum 15 zł za tonę z załadunkiem, ale najczęściej stawki oscylują w granicach 18 -20 zł. Właściwie identyczne stawki obowiązują w przypadku rozrzucania obornika.

Nieco mniej chętnych jest na usługi siewu zbóż, gdyż większość gospodarstw posiada odpowiednie do tego celu maszyny. Jednakże jeśli zdecydujemy się na tę usługę to za siew biernym agregatem uprawowo siewnym ceny oscylują najczęściej w przedziale od 200 do 250 zł za hektar, a w przypadku kiedy agregat jest oparty na bronie wirnikowej trzeba do podanych wyżej stawek doliczyć 50-60 zł do hektara.

Coraz większą popularnością cieszy się natomiast siew pasowy, którego ceny za hektar wykonanej usługi rozpoczynają się od 400 zł a mogą dochodzić nawet do 550 zł w niektórych rejonach kraju.