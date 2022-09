Ile w tym roku zapłacimy za usługę zbioru kukurydzy na ziarno?

Ceny usług rolniczych poszły w tym sezonie mocno do góry. Nic dziwnego; podczas gdy rok temu za olej napędowy trzeba było zapłacić średnio ok. 5,5 zł/l, w tym roku trzeba zapłacić prawie o 2 zł/l więcej. Podwyżkom nie oparły się także cenniki zbioru kukurydzy na ziarno.

Ceny paliwa to nie wszystko. Nie zapominajmy, że również ceny części eksploatacyjnych do maszyn wzrosły. To z kolei przekłada się na wzrost cen usługi zbioru ziarna. Podczas gdy w zeszłym roku najczęściej stawki zawierały się w przedziale od 450 do 500 zł/ha netto, a zdarzały się także tańsze oferty, tak obecnie trudno będzie znaleźć oferty nawet z najwyższego zeszłorocznego pułapu.

Zazwyczaj za zbiór kukurydzy zapłacimy w tym roku 550-600 zł/ha, jednak nie brakuje też wyższych stawek, które zależą od czynników tj. dostępność usługi w danym rejonie. Stawki będą zależały też od areału; im większy, tym większa możliwość negocjacji ceny.