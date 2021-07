Trzy ciągniki New Holland na pokazie w sadzie. Czym się różnią i ile kosztują? [video]

Kilka dni temu podczas pokazu przedstawiciele marki New Holland zaprezentowali trzy ciągniki: Boomer 55, T3.70F i T4.80N , które z powodzeniem znajdą zastosowanie w sadach i gospodarstwach warzywniczych. Owe ciągniki ze szczegółami przedstawił nam Kamil Deląg, specjalista ds. produktu w New Holland Polska.

Chociaż wszystkie trzy modele zaprezentowane na pokazie w okolicy Białej Rawskiej mogą z powodzeniem pracować w sadach, to różnią się one od siebie dość mocno. Boomer 55 o mocy 57 KM to ciągnik bardzo uniwersalny, który ze względu na niewielki rozmiar sprawdzi się nie tylko w pracy w sadzie czy w gospodarstwach warzywniczych, ale także w gospodarstwach typowo rolniczych, w których z powodzeniem może pełnić rolę ciągnika pomocniczego, wykorzystywanego chociażby do prac z lekkimi maszynami zielonkowymi.

Model T3F to już ciągnik specjalistyczny z przeznaczeniem do prac w sadach, ogrodach, winnicach czy przy warzywach. Jest on bardzo dobrą propozycją dla osób szukających prostych rozwiązań, takich jak mechaniczna przekładnia czy mechaniczne sterowanie zaworami hydraulicznymi. Proste rozwiązania czynią z tego ciągnika także propozycję atrakcyjną cenowo.

Prezentowany podczas pokazu model T4.80N to ciągnik dla użytkowników wymagających. Jego wyposażenie stanowią m.in. EHR, komfortowa klimatyzowana kabina z zaawansowanym systemem filtracji, przednie TUZ i WOM i amortyzowana przednia oś.