New Holland: nowe promocyjne ceny ciągników

Od kilkunastu lat ciągniki New Holland nie schodzą z pierwszego miejsca rankingów sprzedaży w naszym kraju. Nie są to jednak absolutnie żadne czary, bo marka ta na pewno zasłużyła sobie na uznanie rolników wysoką jakością swoich maszyn, nowoczesną technologią, jakością usług oraz ceną samych ciągników. Tak na marginesie cen, to u Niebieskich zawsze można liczyć na jakąś promocję i właśnie taką ogłoszono.

Cena, jaką przychodzi nam zapłacić za ciągnik, jest zawsze poważnym argumentem, gdy szukamy nowej maszyny tego typu. Ważne są oczywiście także inne czynniki, ale w przypadku New Holland zarówno nasycenie punktów sprzedaży (50), jak i sama obsługa stoją na bardzo wysokim poziomie. Od lat ma to swoje odbicie w sprzedaży traktorów, a wyniki mówią same za siebie, bo w 2023 r. po raz kolejny maszyny tego koncernu były najchętniej wybieranymi przez rolników.

New Holland nie spoczywa jednak na laurach i idąc za ciosem, wprowadza kolejną akcję promocyjną pod hasłem “Lider przebija wszystko”. Oczywiście jak zawsze w takich przypadkach u dealerów marki można się spodziewać znacznych promocji cenowych i trzeba przyznać, że są one spore. Najnowsza akcja koncernu dotyczy wielu modeli z różnych kategorii mocy i wyposażenia, choć na jego obfitość w ciągnikach New Holland zawsze można liczyć.

Co istotne, ciągniki dostępne są od ręki u dealerów, więc nie trzeba na nie czekać tygodniami. Zerknijmy więc na kilka wybranych modeli, które objęte są najnowszą promocją.

New Holland T4.75S

Cena: 148 900 zł netto / 183 147 zł brutto

Podstawowe parametry:

– 3-cylindrowy silnik o pojemności 2,9 l

– moc maksymalna 75 KM

– moment obrotowy 341 Nm przy 1400 obr/min

– przekładnia 12×12 PowerShuttle z rewersem hydraulicznym

– WOM 540/540 ECO obr/min

– pompa hydrauliki 48 l/min

– kabina 4-słupkowa z klimatyzacją

– fotel z amortyzacją pneumatyczną

– homologowane siedzenie pasażera

– dopuszczalna masa całkowita 4800 kg

New Holland T5.90S

Cena:178 900 zł netto / 220 047 zł brutto

– 4-cylindrowy silnik o pojemności 3,6 l,16V

– moc maksymalna 90 KM

– moment obrotowy 380 Nm przy 1300 obr/min

– przekładnia 12×12 PowerShuttle z rewersem hydraulicznym

– WOM 540/540 ECO/1000 obr/min

– pompa hydrauliki 80 l/min

– kabina 4-słupkowa

– fotel z amortyzacją pneumatyczną

– homologowane siedzenie pasażera

– hamulce pneumatyczne do przyczep

– dopuszczalna masa całkowita 6500 kg

New Holland T4.80N

Cena: 248 900 zł netto / 306 147 zł brutto

– 4-cylindrowy silnik o pojemności 3,4 l FPT

– moc maksymalna 75 KM

– moment obrotowy 320 Nm przy 1400 obr/min

– przekładnia 16×16 PowerShuttle z rewersem hydraulicznym

– WOM 540/540 ECO obr/min

– pompa hydrauliki 64 l/min

– kabina 4-słupkowa, płaska podłoga

– podwójny system filtracji powietrza BLUE CAB4

– cyfrowy wyświetlacz

– fotel z amortyzacją pneumatyczną

– dopuszczalna masa całkowita 4500 kg

New Holland T5.110 Dual Command

Cena: 232 900 zł netto / 286 467 zł brutto

– 4-cylindrowy silnik o pojemności 3,6 l, 16V

– moc maksymalna 110 KM

– moment obrotowy 490 Nm przy 1300 obr/min

– przekładnia 24×24 Dual Command

– wzmocniona oś przednia 1,5 HD

– WOM 540/540 ECO/1000

– pompa hydrauliczna 64 l/min

– fotel z amortyzacją pneumatyczną

– hamulce pneumatyczne do przyczep

– dopuszczalna masa całkowita 6500 kg

New Holland T7.165S

Cena: 399 900 zł netto / 491 877 zł brutto

– 6-cylindrowy silnik NEF o pojemności 6,7 litra

– moc maksymalna 165 KM

– maksymalny moment obrotowy 700 Nm

– przekładnia Range Command 19×6

– amortyzowana i komfortowa kabina Horizon

– oświetlenie robocze w technologii LED

– tylne koła w rozmiarze 650/65R38

– dopuszczalna masa całkowita 10 500 kg

New Holland T7.215S

Cena: 479 900 zł netto / 590 277 zł brutto

– 6-cylindrowy silnik NEF o pojemności 6,7 litra

– moc maksymalna 214 KM

– maksymalny moment obrotowy 875 Nm

– przekładnia Power Command 19×6

– amortyzowana i komfortowa kabina Horizon

– oświetlenie robocze w technologii LED

– tylne koła w rozmiarze 650/65R42

– dopuszczalna masa całkowita 13 600 kg

New Holland T7.270 AC PLM Intelligence

Cena: 825 000 zł netto / 1 014 750 zł brutto

– 6-cylindrowy silnik NEF o pojemności 6,7 litra

– moc maksymalna 270 KM

– maksymalny moment obrotowy 1160 Nm

– bezstopniowa przekładnia AutoCommand

– amortyzowana i komfortowa kabina Horizon Ultra

– podłokietnik Sidewinder Ultra z monitorem IntelliView 12

– oświetlenie robocze LED 360 stopni

– tylne koła VF 710/60R42

– dopuszczalna masa całkowita 14 000 kg

New Holland T7.340 HD PLM Intelligence

Cena: 965 000 zł netto / 1 186 950 zł brutto

– 6-cylindrowy wzmocniony silnik NEF o pojemności 6,7 litra

– moc maksymalna 340 KM

– maksymalny moment obrotowy 1896 Nm

– bezstopniowa przekładnia AutoCommand

– amortyzowana i komfortowa kabina Horizon Ultra

– podłokietnik Sidewinder Ultra z monitorem IntelliView 12

– oświetlenie robocze LED 360 stopni

– tylne koła VF 800/70R42

– dopuszczalna masa całkowita 16 800 kg

Jak widzimy, akcja “Lider przebija wszystko” dotyczy wielu modeli przeznaczonych do różnych prac zarówno na polach, jak i nawet w sadach. Podane ceny modeli ciągników New Holland są cenami sugerowanymi, więc zamawiając ciągnik u dealera, zapewne można jeszcze coś wynegocjować.