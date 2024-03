Ferrari dla rolnika i to z napędem na wszystkie koła. Znamy polską cenę

Trzeba powiedzieć, że we Włoszech to rolnicy mają dobrze – jeżdżą Ferrari. To nie żart, bo jak się okazuje Ferrari to także ciągniki specjalistyczne o specyficznej, ale niezwykle ciekawej konstrukcji.

Taki ciągnik widzieliśmy podczas tegorocznych targów techniki rolniczej Agrotech w Kielcach. Ta ciekawa konstrukcja to Ferrari Cobram 60 z napędem na wszystkie koła.

Historia ciągników Ferrari zaczęła się w Luzzara, małej włoskiej miejscowości, gdzie w 1954 r. pan Ferrari założył Officine Meccaniche Ferrari SpA. – warsztat zajmujący się naprawą pojazdów i sprzętu rolniczego. Od razu wyjaśnijmy, że Ferrari to dość popularne we Włoszech nazwisko i nie ma żadnych konotacji z twórcą legendarnych samochodów sportowych.

Po kilku latach młoda firma postanowiła zmienić profil działalności i zwróciła się w stronę produkcji sprzętu rolniczego. Tak w 1957 r. zaprezentowano pierwszy jednoosiowy miniciągnik o tajemniczej nazwie MC 57. Konstrukcja ta okazała się sporym sukcesem i firma mocno się rozwijała. Już pod koniec lat 60. o specjalistycznych ciągnikach Ferrari słyszała cała zachodnia Europa. Produkty z włoskiej Luzzary trafiały do winnic i gospodarstw nie tylko na naszym kontynencie, ale także w Afryce, Turcji czy Iranie.

Specyficzna, soczysta zieleń jaka jest charakterystycznym kolorem ciągników tej marki wynika z porozumienia z producentem samochodów Ferrari. Postanowiono, że ciągniki zostaną przy kolorze zielonym, a samochody będą malowane na czerwono.

Ferrari Cobram 60

Na zdjęciach widzicie taki zielony ciągnik Ferrari, którego konstrukcja jest specyficzna dla tej marki. Motel ten, jak i inne, jest łamany. Takie rozwiązanie pozwala maszynie niemal zawrócić w miejscu, co jest niezwykle przydatne w czasie prac w winnicach. Jednak to jeszcze nie koniec niespodzianek tego modelu. Pozwala on na obrócenie siedzenia z elementami pokładowego sterowania o 180 stopni i w razie potrzeby pracować jadąc do tyłu.

Ferrari Cobram 60 napędzany jest 3-cylindrowym silnikiem marki Kohler o pojemności 1,8 litra. Generuje on moc 49 koni mechanicznych i posiada moment obrotowy 190 Nm. Moc przenoszona jest na wszystkie koła za pomocą 24-biegowej przekładni 12/12 z rewersem mechanicznym. Cobram 60 posiada oczywiście układ hydrauliczny o wydajności 23 l/min. i ciśnieniu 180 bar.

Jeśli bardzo chcielibyście jeździć takim Ferrari, to mamy dla was dobrą wiadomość – ciągnik można kupić w Polsce. Jego cena w wersji jaką widzicie na zdjęciach to 145 tysięcy złotych netto.