Telus: To nie są dobre wieści. Przedłużenie zakazu importu ukraińskich zbóż coraz bardziej niepewne

Jeszcze kilka dni temu można było przypuszczać, że przedłużenie zakazu importu zbóż z Ukrainy przez państwa przyfrontowe to tylko formalność. W takim tonie wypowiadał się chociażby unijny komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis. Dzisiaj już nikt co dotego przekonany w stu procentach nie jest, włączając w tę grupę ministra rolnictwa Roberta Telusa…

Minister wyraz temu dał dziś rano w programie Polskiego Radia 24 pytania – rozmowa poranka, do którego studia udał się po powrocie w nocy z Brukseli.

– Słyszałem od kilku osób, od kilku ministrów z krajów członkowskich, żeby nie przedłużać po 5 czerwca tego zakazu wywozu do krajów przygranicznych zboża z Ukrainy. To nie są dobre wieści, ale ja mam nadzieję, że to to tylko kilka głosów, ale większość że będzie za tym, żeby zakazać. Dla Polski byłaby to oczywiście bardzo zła informacja i bardzo zła rzecz, ale myślę, że to tak jak powiedziałem, że to są tylko strachy. Mam nadzieję, że to przedłużą – mówił minister Telus.

Pewności zdecydowanie w tej wypowiedzi brak. Niepokój budzą doniesienia medialne o ukraińskiej ofensywie na rzecz nieprzedłużania tego ograniczenia, o czym zresztą pisaliśmy tutaj.

Minister zasugerował także, transport ukraińskiego zboża do państw Unii Europejskiej stanie się normalnością.

– Wczoraj, to również mówiłem w Unii Europejskiej, że tak naprawdę to wojna, która jest na Ukrainie, to nie jest tylko wojna ukraińska, tylko to jest wojna europejska. To jest wojna o przyszłość Europy. Zdamy egzamin w czasie tej wojny jako Europa, jako całość, jako solidarność europejska, albo nie zdamy tego egzaminu […]. Wracamy do tego zboża; jeżeli nie zbudujemy dzisiaj narzędzi, które spowodują że właśnie produkty ukraińskie rozleją się na całą Europę, to my nie zdamy tego właśnie egzaminu, dlatego że ta droga czarnomorska, ona się zamyka powoli. Tam ciągle będą gry, tam ciągle są gry polityczne i my musimy się przyzwyczaić do tego, że będzie droga europejska, droga lądowa, droga przez Polskę i jeżeli zbudujemy dobre mechanizmy, które pozwolą, że te produkty będą wewnątrz Europy to tak naprawdę Europa może na tym zarobić. Nie straci, rolnicy europejscy mogą zarobić i nie stracić, tylko że Europa tego do końca nie widzi i i wczoraj w rozmowach to było czuć, że Europa żyje dziś i teraz, a nie myślą o przyszłości – mówił Telus.