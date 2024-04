Dobre wieści ze wschodu. Niższa prognoza zbiorów zbóż w Rosji w 2024 roku

Rosyjski resort rolnictwa podał najnowszą prognozę zbiorów zbóż. Wg Ministerstwa rosyjska produkcja w 2024 roku ma wynieść 132 mln ton wobec 144,9 mln ton w roku ubiegłym.

Zmniejszyć się ma także produkcja oleistych – z 29,9 mln do 28 mln ton i buraków cukrowych – z 53,1 do 47 mln ton.

Wzrosnąć ma z kolei produkcja zwierzęca.

– W szczególności produkcję żywca i drobiu rzeźnego (w relacji żywej) w gospodarstwach wszystkich kategorii szacuje się na 16,9 mln ton, czyli o 2,3% więcej niż w 2023 r. W szczególności wzrośnie produkcja trzody chlewnej o 3,9% do 6,3 mln ton, drobiu – o 2% do 7,17 mln ton, a bydła – o 0,2% do 2,85 mln ton – podał Interfax.

Produkcja mleka ma wzrosnąć o 0,9% do 34,1 mln ton, a jaj o 1,2% do 47,2 mld sztuk. Generalnie jednak produkcja rolna ma spaść o 2,9%.