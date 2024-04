Polacy nie rozumieją liczb, dopóki im nie wyjaśnimy. Ukraiński minister rolnictwa o kulisach negocjacji z Polakami

Jeśli chodzi o eksport zboża, pokazaliśmy, że nie eksportujemy go do Polski od 10 miesięcy a cały miesięczny tranzyt to mniej więcej tyle, ile eksport z ukraińskich portów w ciągu jednego dnia. Pod koniec spotkania przedstawiciele rolników byli gotowi do osiągnięcia porozumienia i opuszczenia zablokowanych przejść granicznych – powiedział minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski.

Minister Solski udzielił wywiadu ukraińskiemu portalowi Telegraf. Wyjaśnił w nim, że od momentu objęcia stanowiska przez ministra Czesława Siekierskiego rozmawiał z nim “co najmniej pięć razy”, zanim obie strony uprzytomniły sobie, że rozmowy te są bez sensu, jeśli nie uczestniczą w nich przedstawiciele rolników. Dlatego w początkach marca zorganizowane zostało takie spotkanie, które, zdaniem Mykoły Solskiego, przyniosło pozytywne efekty.

– Kwestia jaj i kurczaków została rozwiązana, gdy pokazaliśmy dane dotyczące eksportu. Okazało się, że nie ma tam żadnych problemów, niewiele tego produktu trafia do Polski. Jeśli chodzi o eksport zboża, powiedzieliśmy, że nie eksportujemy go do Polski od 10 miesięcy. Tranzyt na nic nie wpływa, jest niewielki. Cały tranzyt przez Polskę w ciągu miesiąca to mniej więcej tyle, ile eksport zboża z ukraińskich portów w ciągu jednego dnia. Dlatego, gdy rozbiliśmy liczby, zobaczyliśmy, że nie ma wielu problemów. Pod koniec spotkania przedstawiciele rolników byli gotowi do osiągnięcia porozumienia. Byli gotowi opuścić dwa zablokowane przejścia graniczne – mówił ukraiński minister rolnictwa.

Według Mykoły Solskiego bezzasadne są też obawy Polaków dotyczące importu cukru – Ukraińcy nie zaleją polskiego rynku cukrem do czerwca, gdy pojawi się możliwość zastosowania “hamulców bezpieczeństwa”, ponieważ ukraińscy producenci “nie mają takiej ilości cukru, aby spełnić wymagania jakościowe, których chcą unijni nabywcy”.

– Więc to już uspokaja Polaków. Takich rozmów jest wiele. Na przykład na temat tranzytu. Nie rozumieli liczb, dopóki im ich nie pokazaliśmy.

Dziennikarka Telegrafa zapytała również ministra Solskiego o zachowanie Michała Kołodziejczaka, który “wyróżnił się emocjami”, i którego “Ukraińskie Stowarzyszenie Producentów Zbóż oskarżyło o nieodpowiednie zachowanie” przez które nie doszło do porozumienia. Jednak Mykoła Solski powiedział, że nie będzie tego komentował. Jego zdaniem Polacy po przedstawieniu im liczb nie mieli już żadnych pytań, zastanawiali się tylko, jak wyjaśnić to polskim rolnikom…

Cały wywiad: tutaj