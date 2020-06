Telemedycyna w weterynarii?

Resort rolnictwa chce wprowadzić w ustawie o zakładach leczniczych dla zwierząt poprawkę umożliwiającą prowadzenie porad i konsultacji przez lekarza weterynarii za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

Większość lekarzy weterynarii nie widzi jednak możliwości świadczenia usług weterynaryjnych za pośrednictwem środków umożliwiających komunikację na odległość , w tym za pośrednictwem internetu

Według Krajowej Izby Weterynaryjno-Lekarskiej usługi weterynaryjne, w tym polegające na udzielaniu porad lub konsultacji, nie mogą być wykonane z należytą starannością i rzetelnością bez bezpośredniego zbadania zwierzęcia.

– Nie sposób przecież przeprowadzić ze zwierzęciem, występującym w roli pacjenta szczegółowego wywiadu, co za tym idzie bezpośrednie badanie zwierzęcia jest niezbędne i w żaden sposób nie zastąpi go kontakt z posiadaczem zwierzęcia. Wyraźnie zresztą wyraża to art. 17 ust. 2 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii wprost stanowiąc, iż „Lekarz weterynarii nie może podejmować leczenia zwierzęcia bez jego zbadania”. Nie sposób polemizować z tym, że z oczywistych względów brak bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem i możliwości jego zbadania negatywnie wpływa na jakość świadczonych usług weterynaryjnych – mówi Jacek Łukaszewicz, prezes KIWL.

Krzesimir Drozd