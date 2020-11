Pomoc dla hodowców świń jest niezbędna

Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyjaśnienie braku informacji dotyczącej wdrażania pomocy dla producentów trzody chlewnej na wyrównanie obniżonego dochodu uzyskanego przez producentów świń, których gospodarstwa położone są na obszarach ochronnych w związku z ASF.

– 4 listopada na rządowej stronie legislacyjnej ukazał się Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakładający umożliwienie uruchomienia pomocy finansowej dla producentów trzody. W piśmie Sekretarza Stanu Anny Gembickiej kierującym projekt do konsultacji publicznych wyjaśniono, że termin konsultacji został skrócony, ponieważ wnioski o tę pomoc muszą zostać złożone do dnia 27 listopada br. Jednakże z obserwacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej wynika, że prace nad projektem zostały zatrzymane na etapie konsultacyjnym – mówi Piotr Walkowski, prezes WIR

W ocenie samorządu rolniczego sytuacja na rynku trzody chlewnej jest katastrofalna. Tak fatalnej ceny żywca w skupie rolnicy nie pamiętają. Ceny wahają się w granicach od 2,80 zł/kg do 4,60 zł/kg. Decyzja Chin o zakazie importu wieprzowiny z Niemiec spowodowała, że do rzeźni w Polsce trafia tani żywiec od zachodnich sąsiadów. Przepełniony rynek skutkuje tym, że rolnicy na odbiór tuczników muszą czekać nawet do 3 tygodni.

– Mimo, że udzielenie pomocy dla hodowców świń tylko ze stref z ograniczeniami związanymi z ASF byłyby kroplą w morzu potrzeb, to wielu rolników na tę pomoc liczyło. Tymczasem nie zapowiada się, aby w tym roku producenci trzody taką pomoc uzyskali. Przy tak koszmarnych cenach utrzymujących się od kilku miesięcy żadne gospodarstwo rolne nie zdoła prowadzić dalszej produkcji, dlatego tym bardziej zaskakujące jest to, że rząd nie wdraża doraźnej pomocy, aby ratować chociażby część gospodarstw przed coraz większymi zadłużeniami. Ostatnie tygodnie pokazują, na przykładzie pomocy udzielanej producentom chryzantem, że szybka ścieżka legislacyjna projektów na udzielenie pomocy w sytuacjach kryzysowych jest możliwa, zatem dlaczego nie może zostać wdrożona w przypadku producentów trzody chlewnej – dodaje Walkowski.

Wielkopolska Izba Rolnicza domaga się konkretnych działań ze strony rządu w celu uruchomienia instrumentów, które pomogą złagodzić skutki występowania ASF, oraz skutki kryzysu związanego z pandemią Covid -19.