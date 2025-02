Belarusy nie pójdą na złom – Minister obiecuje: zmieniamy przepisy dla rolników

Przełom w sprawie ciągników Belarus. Niewykluczone, że rolnicy nie będą musieli ich zezłomować. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że zajmuje się rozwiązaniem tego problemu. – Zmieniamy przepisy dla polskich rolników – napisał.

Minister infrastruktury o Belarusach: zmieniamy przepisy dla polskich rolników

Jest szansa, że rolnicy, którzy kupili ciągniki Belarus przed 2016 rokiem, nie będą musieli ich złomować.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował właśnie w mediach społecznościowych, że pracuje nad nowelizacją przepisów w tej sprawie.

– Od 2016 roku rolnicy zmagają się z niejasnymi przepisami dotyczącymi rejestracji pojazdów spoza Unii Europejskiej, w tym ciągników. Brak jednoznacznych regulacji prawnych prowadził do licznych problemów i rozbieżności interpretacyjnych. Czas to zmienić! Pracujemy nad nowelizacją przepisów, by zaproponować rozwiązania dla pojazdów już zarejestrowanych – napisał Klimczak.

Resort infrastruktury chce też “precyzyjnie określić zasady rejestracji pojazdów spoza UE i rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące wymagań homologacyjnych”.

Klimczak poinformował też, że w najbliższych dniach przekaże wniosek o wpis projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Tysiące rolników boi się utraty ciągnika

Przypomnijmy. Tysiącom rolników, którzy kupili ciągniki marki Belarus po 2016 roku grozi utrata tych maszyn. Choć były fabrycznie nowe, to nie spełniały warunków technicznych wymaganych w UE dotyczących emisji spalin. Mimo to były rejestrowane. Zdaniem prokuratury niezgodnie z prawem, skoro nie posiadały europejskiej homologacji.

Kto więc pozwolił na ich sprzedaż i rejestrację? Na pewno część winy ponoszą dystrybutorzy i importerzy, bo pomijali świadectwo zgodności WE. Ale odpowiedzialne za rejestrację starostwa powiatowe nie widziały tego problemu i rejestrowały rolnikom Belarusy w całej Polsce bez mrugnięcia okiem.

Sprawa Belarusów trafi na komisję rolnictwa

W sprawę zaangażowały się organizacje rolnicze i społeczne oraz media. ​5 lutego 2025 r. przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa Mirosław Maliszewski poinformował w rozmowie z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym, że niebawem na posiedzeniu komisji rolnictwa poruszona zostanie kwestia poszkodowanych rolników.

– Nie jest to sprawa na osobne posiedzenie komisji, ale na pewno na jednym z posiedzeń zajmiemy się tym tematem – zapewnił w rozmowie z Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym Maliszewski.